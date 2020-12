Economia



Rapporto Economia 2020: effetto pandemia, crollo del commercio e del turismo a Massa Carrara

mercoledì, 16 dicembre 2020, 11:34

di donatella beneventi

Consueto appuntamento con la Camera di Commercio di Massa Carrara e l'Istituto di Studi e Ricerche, che hanno riferito i dati statistici e quindi lo stato di salute dell'economia apuana.

La conferenza stampa in diretta facebook streamyard, è stata introdotta da Mauro Sodini, presidente della camera di commercio e da Vincenzo Tongiani, presidente dell'ISR, che hanno entrambi espresso preoccupazione per i danni subiti dal comparto economico a seguito della pandemia, in una provincia che già vive da tempo una situazione non semplice.

Entrambi hanno espresso anche preoccupazione per le sorti della camera di commercio per l'accorpamento con Lucca,con la conseguente perdita della sede apuana: Sodini ha voluto rivolgere un appello alle pubbliche amministrazioni di Massa e Carrara e alla Provincia, di adoperarsi presso la Regione per scongiurare l'ennesima perdita di enti chiave per il territorio, sempre più isolati dal resto della regione e dello stato.

Fra l'altro,conseguentemente, anche il prestigioso Istituto di Studi e Ricerche, nato molti anni fa sotto l'amministrazione Conti, rischia la chiusura, una perdita significativa sia dal punto di vista occupazionale, sia per la qualità di servizi svolti: "L'emarginazione della provincia è una cosa gravissima con conseguenze per lo sviluppo del territorio - dice Sodini - non possiamo spogliarci di tutto, lo abbiamo già visto con l'autorità portuale, che è stata accorpata e fra l'altro va detto che nessuna associazione della provincia è stata coinvolta, come invece è successo per Livorno".

Dall'analisi dei dati, riferiti da Daniele Mocchi e Massimo Marcesini, si evince che le aziende stanno cercando di resistere all'onda d'urto della pandemia, ma in ogni caso le perdite sono state sostanziose: basti pensare che nel lapideo, si sono persi ben 100 milioni di euro e le imprese che maggiormente hanno subito dei contraccolpi sono quelle che hanno la loro principale attività nell'export, mentre quelle che lavorano quasi esclusivamente con il mercato interno, hanno retto meglio. Però, va detto, le perdite sono cospicue ovunque e in particolare nei settori del commercio e del turismo, quest'ultimo con un - 35% nei primi 9 mesi dell'anno, per l'incoming da paesi stranieri e - 17% per le presenze di italiani; la costa ha retto durante la stagione estiva, mentre la Lunigiana, ha sofferto maggiormente per la carenza di presenze, che di solito frequentano i borghi nelle cosiddette mezze stagioni, primavera e autunno.

Si fa notare che gli effetti del Covid non si sono ancora verificati, è ancora troppo presto, ma le preoccupazioni sono nel medio-lungo termine,dove si stima che circa il 5 per cento delle imprese commerciali è a rischio chiusura, il 50 per cento degli imprenditori si sente molto incerto sul futuro e sul tipo di investimenti da fare.

A questo proposito, si apre una parentesi riguardante la digitalizzazione delle imprese: la provincia è da sempre più lenta nell'adeguamento alle nuove tecnologie per competere sul mercato globale: "Il nostro territorio sotto questo punto di vista è fermo - afferma Daniele Mocchi - e non è una questione di bandi o di fondi, perché quelli ci sono, ma di mentalità e formazione. La popolazione è anziana e quindi poco propensa alla digitalizzazione, per cui le aziende sono poco dinamiche; a questo va sommata la fuga di cervelli, giovani laureati che lasciano il territorio per andare all'estero o in realtà nazionali più innovative".

Nel quadro poco confortante, una voce positiva arriva dal settore dell'agricoltura, con prodotti come il vino,l'olio e la farina Dop della Lunigiana che hanno tenuto, nonostante il blocco momentaneo della ristorazione che non permette l'eliminazione delle giacenze della produzione dello scorso anno.