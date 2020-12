Regali di Natale alla scuola materna San Martino Borgo del Ponte

Altri articoli in Economia

martedì, 22 dicembre 2020, 20:45

Spirito di squadra, attenzione alle persone e condivisione sono principi fondanti dello stile aziendale del Gruppo Grendi. Valori come la solidarietà, in un contesto difficile come quello di quest'anno che penalizza i momenti di incontro e convivialità, sono ribaditi in piccoli gesti

martedì, 22 dicembre 2020, 20:35

Di solito dava un contributo per l’installazione del grande albero di Natale di Piazza del Duomo, ma quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ha deciso di dare la priorità alla grave emergenza sociale in atto

lunedì, 21 dicembre 2020, 21:43

In affidamento sulla piattaforma regionale Start due incarichi per un totale di circa 135 mila euro circa. Complessivamente in questo fine anno finanziate progettazioni scolastiche per oltre 1 milione 100 mila euro

lunedì, 21 dicembre 2020, 10:28

Ammontano a circa 190 mila euro le risorse già acquisite e in parte già utilizzate grazie alle quali l’Accademia di Belle Arti di Carrara sta portando avanti con successo le tante attività programmate e che, finalmente, vedono la luce. Una semina che da i suoi frutti migliori

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:05

La denuncia di Gabriele Giovanelli, presidente settore alimentazione di Confartigianato: "Il Comune di Carrara dovrebbe pensare a come aiutare le aziende più colpite"

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:52

Novità alla Farmacia Comunale di Fossone. A partire da questo mese di dicembre, l'attività resterà aperta anche il mercoledì mattina, ampliando così il servizio ai cittadini