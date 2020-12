Economia



Soldi per i fuochi d’artificio investiti in buoni per le famiglie bisognose: la proposta di Tarantino di Confimprese

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:59

Una nuova proposta per i tanto discussi soldi che il comune di Massa intende usare per comprare fuochi d’artificio per le prossime feste natalizie arriva da Daniele Tarantino vice presidente nazionale di Confimprese Italia e Insieme: investire quei soldi in buoni per le famiglie bisognose.

“Grazie ad un accordo di rete – ha detto Tarantino - si potrebbe attivare questo circuito consentendo alle famiglie di spendere i buoni non solo nei negozi alimentari ma di qualsiasi genere. In questo modo potremmo ottenere un doppio risultato, importante per le festività natalizie: disponibilità per le famiglie che hanno necessità e ritorno economico per i negozi, gravemente colpiti dalla crisi in atto”. Insomma, i 20.000 euro che l’amministrazione destina ai fuochi d’artificio di fine anno, potrebbero essere spesi in servizi e interventi urgenti per la cittadinanza colpita dalla crisi economica, ormai sfiancata dal protrarsi della pandemia da Covid 19. “Non ci sembra il momento adatto, considerando anche le limitazioni che il governo indica per non creare nè assembramenti nè situazioni di pericolo. Ricordiamo che Massa Carrara, a livello regionale, è la provincia più colpita per la mortalità da Covid 19 – ha aggiunto Tarantino - e tante famiglie stanno vivendo momenti di dolore per i loro cari deceduti, tante devono fare i conti con la grave crisi. Molti sono rimasti senza lavoro e le aziende sono in difficoltà. La situazione è drammatica. Crediamo che la cittadinanza massese non abbia voglia di festeggiare con uno spettacolo pirotecnico che in pochi minuti si porta via una somma importante che potrebbe essere invece destinata a iniziative di solidarietà in favore di famiglie in difficoltà. Conf. imprese Italia e Insieme auspicano a una seria riflessione da parte dell’amministrazione affinchè si faccia un passo indietro, sostenendo sia le famiglie che vivono momenti di difficoltà sia i negozianti. Negozi che potrebbero incentivare gli acquisti con sconti mirati all’utilizzo dei buoni”.

Vinicia Tesconi