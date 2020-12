Economia



Un modenese alla guida di Coldiretti: Alessandro Corsini è nuovo direttore provinciale

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:04

Alessandro Corsini è il nuovo direttore interprovinciale di Coldiretti Massa Carrara e Lucca. 55 anni, modenese, è reduce dalla positiva esperienza di Parma dove ha diretto la federazione per sei anni. Corsini, che conosce bene la Toscana avendo già ricoperto l'incarico di Direttore a Grosseto, si è insediato ufficialmente il 1 dicembre alla presenza del presidente regionale, Fabrizio Filippi, del presidente provinciale, Francesca Ferrari e del direttore regionale, Angelo Corsetti, il Segretario Organizzativo, Giovanni Benedetti e Paolo Giannini dell'area Organizzativa di Coldiretti Nazionale.

Il neo direttore succede a Maurizio Fantini. "Sono molto felice di tornare in Toscana e di confrontarmi con una realtà agricola ed un tessuto imprenditoriale di grande prospettiva e grandi peculiarità. – spiega Corsini – Prendo in consegna una federazione in ottima salute, e per questo ringrazio il collega Maurizio Fantini, che ci permette di continuare il percorso di crescita nei territori attraverso la capillare presenza dei nostri sportelli e delle nostre sedi, l'attività sindacale, fiscale, tecnica e del nostro patronato, l'impegno e la competenza che da sempre ci contraddistinguono. Lavoriamo ogni giorno per essere sempre più vicini alle imprese con servizi sempre più moderni e funzionali ma anche ai cittadini con la nostra rete di Campagna Amica ed in particolare con i nostri mercati che sono ben presenti anche in questa provincia".

Sullo sfondo c'è l'emergenza sanitaria: "la pandemia – spiega ancora – sta mettendo a dura prova il sistema economico di cui l'agricoltura e l'agroalimentare sono un pilastro così come il turismo rurale, un altro settore tra i più penalizzati soprattutto in territori come la Lunigiana dove è concentrato il 90% delle strutture. Il compito di Coldiretti è lavorare a livello nazionale, regionale e locale per mitigare questi effetti con la sua capacità sindacale chiedendo risorse e sostegni concreti".

Congratulazioni per la nomina arrivano, a nome della federazione, dalla presidenza provinciale: "benvenuto ad Alessandro Corsini nella nostra provincia e grazie a Maurizio Fantini per la professionalità, serietà ed impegno che ha dedicato al nostro territorio".