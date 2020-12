Economia



Una 'Rifioritura di Soli' per tutti

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:34

La straordinarietà di questo momento e l'avvicinarsi delle festività natalizie hanno spinto una coppia di professioniste di Massa, l'illustratrice e designer Chiara Mannarà e l'architetto Cristina Giuntoli, a dare forma a "Rifioritura di Soli", un'iniziativa corale che ha l'obiettivo di coinvolgere ognuno di noi.

Mai come quest'anno il Natale torna ad assumere un significato più antico e profondo, originario di rinascita e rinnovamento e da qui la necessità di un gesto corale che simbolicamente consenta a tutti di "allungare" la mano per sentirsi in contatto con l'altro, partendo dal significato più antico e laico della parola Natale che traeva origine dall'osservazione della natura, quando la luce tornava a crescere dopo il solstizio di inverno, celebrato come il giorno della "rinascita" del Sole.

Chiara Mannarà ha realizzato l'opera artistica "Rifioritura di Soli", in cui due mani si stringono assieme, immaginando che da questa unione delicata e forte possa nascere qualcosa di nuovo, rappresentato da un fiore simbolico che nel mondo orientale raffigura la resilienza: i crisantemi. Questi fiori ricordano per la forma circolare e i tanti petali un sole, la luce di ogni sole che ognuno di noi ha dentro di sé: la luce che, nel periodo natalizio, è stata quella che in tempi remoti era celebrata come passaggio fuori dal buio, dopo il solstizio d'inverno.

In "Rifioritura di Soli" è stato utilizzato l'oro, la lacca rossa e carte decorate giapponesi frammentate e assemblate insieme, creando così un nuovo e rinnovato motivo: l'oro, ispirato alla tecnica Kintsugi, rappresenta questa luce, preziosa e unica, pensando a questo concetto che sta alla base della tradizione antica giapponese.

L'opera è stata allestita all'interno dello spazio Bene-Stare. Architettura e Benessere di Cristina Giuntoli, in via delle Mura Sud a Massa, ma non è terminata: ognuno è invitato a inviare il proprio Crisantemo/Sole, precedentemente scaricato da Facebook, per far arrivare simbolicamente il proprio messaggio.

Un gesto virtuale e individuale, nato su una pagina di Facebook, che deve diventare fisico, concreto e collettivo. Per partecipare: è necessario spedire una cartolina, che rappresenta dettaglio dell'opera artistica disegnata da Chiara Mannarà: sulla pagina Facebook #facciolacasabellaperme è possibile scaricare il file del Sole/Crisantemo, stamparlo in A4, colorarlo, o scrivere una frase che sia di buon augurio per l'anno che verrà e spedirlo a Bene-Stare, via delle Mura Sud 35 , 54100 Massa, recuperando così anche il gesto dello scrivere una cartolina e inviarla via posta.

Ad accogliere le cartoline all'interno della vetrina dello studio Bene - Stare, visibile dall'esterno, una postcard-wall, in via di composizione con ogni Fiore/Sole, contenente un messaggio positivo che si unirà agli altri per rifiorire.

Per permettere la partecipazione anche a coloro che sono impossibilitati a recarsi in posta è possibile inviare il fiore/sole via email: giuntolicristina@gmail.com