Economia



Vino: la viticoltura eroica per Natale, Candia Doc tra crisi ed orgoglio

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:53

"A Natale regala la viticoltura eroica. Scegli il vino del tuo territorio". E' un vero e proprio invito all'acquisto delle etichette delle colline del Candia quello del Consorzio di Tutela in vista delle festività. Il settore sta pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia. Le vendite dei Doc simbolo della viticoltura eroica toscane sono crollate del 60% su base annuale. A salvare parzialmente i Doc del Candia è stata la vendita diretta. Un disastro invece quella legata al settore della ristorazione, vinerie e bar. "Quello che si sta per chiudere – analizza Fabrizio Bondielli, Presidente Consorzio di Tutela – è l'anno peggiore dalla fondazione del nostro Consorzio. Non ho memoria personale di un'annata così negativa. È mancata quasi del tutto la domanda. Ci ritroviamo con tanto prodotto in cantina ed una grande incertezza per il prossimo futuro".



Uno su tre, almeno questo accadeva lo scorso anno secondo una indagine di Coldiretti, aveva scelto di regalare ad amici, parenti e colleghi vino e prodotti tipici. "Il Natale rappresenta per noi un momento solitamente molto positivo dal punto di vista commerciale. – ricorda Bondielli - Speriamo che lo sia anche quest'anno. Abbiamo grande fiducia nei nostri concittadini e nei nostri clienti".



Singole, in coppia o in abbinamento ad altri prodotti del Made in Tuscany i vini della viticoltura eroica sono reduci da un'annata straordinaria dal punto di vista dell'affermazione con otto medaglie d'oro ai campionati del mondo dei vini estremi. Etichette che possono essere scoperte sul nuovo sito www.candiadeicolliapuani.it attraverso le schede delle singole aziende e tutti i riferimenti.



"La nostra realtà, se pur piccola, è in evidente crescita a livello qualitativo e commerciale. – conclude Bondielli – La pandemia ha rallentato questo percorso, e per certi versi lo sta compromettendo". Il Consorzio di Tutela ricorda anche il lavoro di manutenzione delle colline garantito dalle aziende vitivinicole: "la presenza delle aziende – conclude Bondielli – garantisce presidio e cura di versanti fragili e con pendenze elevate. Non produciamo solo grandi vini, tuteliamo il paesaggio, lo valorizziamo e garantiamo un futuro a queste terre difficili da coltivare".