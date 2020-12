Economia



Vola il corso moda dell’Einaudi di Marina di Carrara: tutte le studentesse della quarta B hanno ottenuto la qualifica LeFP

martedì, 15 dicembre 2020, 19:08

di vinicia tesconi

Importante conferma per il corso moda dell’Istituto Einaudi di Marina di Carrara: tutte le studentesse della quarta B, le prime che hanno intrapreso il nuovo percorso formativo offerto dalla scuola, hanno superato gli esami ed ottenuto la qualifica regionale. Il progetto triennale partito nell’anno scolastico 2017/2018 ha visto per la prima volta portare a compimento la preziosa collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. La qualifica regionale, infatti, prevede lo svolgimento di ore di lezione teoriche e di stage in aziende qualificate di settore. Alla fine del percorso gli studenti ottengono la Qualifica di Operatore dell’Abbigliamento, rilasciata dalla Regione Toscana secondo il piano della Istruzione e Formazione Professionale.

L’Istituto Professionale Abbigliamento e Moda Einaudi ( IIS Barsanti) di Marina di Carrara, è un indirizzo giovane, ma già realtà consolidata ed in ascesa nel panorama dell’offerta formativa superiore del territorio apuano nel quale le professioni legate al mondo della moda e dell'abbigliamento sono numerose ed affascinanti. Investire in formazione in quest'ambito, tramite un'adeguata preparazione, è un trampolino di lancio per una carriera nel variegato campo della moda. Per affermarsi nel mondo della moda è però necessaria un'adeguata formazione di base come quella offerta dall’ Istituto Einaudi, che offre un percorso di studi quinquennale teorico e pratico. I docenti del corso moda non hanno nascosto l’orgoglio per il successo delle ragazze della quarta B che hanno riportato anche votazioni decisamente positive e conseguito la qualifica. Ecco i nomi delle studentesse : Victoria Bianchi, Giorgia Cenacchi, Giulia Chiti, Sara Domenici, Eleonora Donnini, Greta Gabelloni, Rebecca Gabelloni, Alessandra Galleni, Chiara Gaudino, Alice Giorgi, Rebecca Iacopetti, Veronica Patierno, Daniela Pernas Ferrari, Nicol Pucci, Aurora Rossi,Sarah Scognamiglio.

L’istituto Einaudi corso Moda invita tutti all’open day virtuale che si terrà il 17 Dicembre 16:30-18:30 sulla piattaforma Google Meet (link reperibili sulla pagina Facebook Istituto Einaudi Fiorillo o sul sito della scuola Istituto Barsanti).