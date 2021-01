Economia



Agnesini (Conf. Imprese unite per l'Italia): "Troppi suicidi fra gli imprenditori situazione drammatica"

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:11

Stefano Agnesini, presidente nazionale della confederazione Imprese Unite per l'Italia, manifesta la sua preoccupazione per la crisi economica che sta portando allo stremo, l'equilibrio di tante persone, in particolare imprenditori del commercio.

"La situazione sta diventando devastante io di questo non mi voglio rendere complice - spiega - Questa continua incertezza del futuro provoca effetti devastanti nella testa delle persone;non possiamo più tollerare notizie di imprenditori che trovano nella morte la soluzione, perché gli è stato tolto tutto il loro lavoro. Non vedo la luce in fondo al tunnel, dopo 20 anni che faccio attività sindacale datoriale, una situazione di non ritorno come questa non l'avevo mai vissuta. Ancora più allarmante è un immobilismo terrificante di questo governo. Io mi sono subito reso disponibile a tutelare come sempre, mettendomi a disposizione per tutti quegli imprenditori che costretti da uno stato di necessità hanno riaperto le loro attività e le stanno portando avanti con tutte le difficoltà del caso.

I nostri ristoratori sanno che possono contare su di noi e su gli oltre 50 legali che mettiamo a disposizione a livello nazionale che offrono tutto il supporto e l'assistenza legale gratuità ai nostri iscritti. Credo che sia il nostro preciso dovere, il nostro compito di associazioni di categoria, anzi forse se si fosse fatto bene il proprio lavoro non ci troveremmo in questa condizione. Stanno uscendo notizie aberranti delle quali io non mi voglio certo rendere complice. Credo che la vita di una persona e di una impresa abbia ancora un valore inestimabile".