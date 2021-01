Economia



Asporto vietato dopo le ore 18 per esercizi senza cucina, per Confartigianato una misura estremamente vessatoria per un settore già in profonda crisi

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:36

Il presidente provinciale di Confartigianato Alimentazione, Gabriele Giovanelli, guarda con estrema preoccupazione alle misure dettate dal nuovo Dpcm, che dal 16 gennaio, regolando le aperture del settore ristorazione per prevenire la diffusione del Covid-19, hanno di fatto la possibilità di vendita per asporto, dopo le ore 18, ai bar senza cucina, pub, caffetterie e enoteche (codice Ateco 56.30) e a chi commercia al dettaglio bevande (Codice Ateco 47.25 ).

“Si va a colpire ulteriormente - ha evidenziato Giovannelli - un intero settore economico già messo a dura prova dal lungo lockdown e verso il quale le misure di sostegno prese dal Governo si sono dimostrate palesemente insufficienti”.

Condividiamo la necessità di circoscrivere quanto più possibile la pandemia, ma questa misura costringe queste imprese che somministrano alimenti ad avere come unica possibilità la consegna a domicilio, un'attività non facile per i piccoli esercizi a gestione familiare e senza dipendenti, che sono la maggior parte nel nostro settore. L'impegno richiesto e gli oneri burocratici ed economici da affrontare causerebbero un'ulteriore riduzione del fatturato, calcolata al 50% rispetto all'attuale periodo in cui invece è consentito l'asporto.”

Da parte delle categorie interessate, conclude Gabriele Giovanelli, vi è, come sempre, la massima responsabilità a continuare nell'adozione di tutte quelle misure anti contagio ormai attuate da tempo e non riteniamo giusto che la modalità di asporto venga stigmatizzata solo perché si registrano in alcuni casi assembramenti in prossimità dei locali, di cui i gestori non possono essere responsabili. Non dobbiamo dimenticare che il divieto di assembramento è responsabilità di ogni singolo individuo e non è giusto che sia un'intera categoria economica a pagare, non di rado anche con la chiusura definitiva della propria attività.