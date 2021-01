Economia



Carrara, intervento di manutenzione sul depuratore di Castelpoggio

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:25

Sono iniziati lunedi 11 gennaio i lavori di manutenzione e ammodernamento dell'impianto di depurazione di Castelpoggio, frazione del Comune di Carrara, che hanno l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di depurazione, migliorando le caratteristiche dei reflui e quindi impattando positivamente sull'ambiente naturale circostante.

L'impianto, raggiungibile da Via Giacomo Ricci, è un piccolo impianto di trattamento a fanghi attivi dalla potenzialità di 600 abitanti equivalenti. Il depuratore presenta criticità in alcuni comparti su cui risulta necessario intervenire. L'intervento sarà incentrato principalmente nell'ammodernamento di alcune componenti elettromeccaniche; la tempistica prevista per la durata dei lavori è di circa 45 giorni, pertanto si stima potranno terminare a inizio marzo. L'investimento complessivo è di circa 90 mila euro.

"Siamo soddisfatti per questo investimento sulla depurazione nel nostro territorio: si tratta infatti di una nuova opera, dopo le altre già annunciate nei mesi scorsi, che è frutto di un proficuo dialogo con il Gaia con il dichiarato intento di migliorare la tutela dell'ambiente" ha commentato il sindaco, Francesco De Pasquale.

"L'impegno del Gestore nel settore della depurazione delle acque reflue è rivolto ai piccoli come ai grandi impianti, perseguendo l'obiettivo di migliorare i processi con l'effetto finale di salvaguardare l'ambiente circostante e non ultimo anche di contenere gli odori." ha dichiarato il presidente di GAIA, Vincenzo Colle.

Le lavorazioni previste, come anticipato, consentiranno di razionalizzare e migliorare il trattamento depurativo, riducendo l'attivazione del bypass in caso di forti piogge e anche contenendo l'emissione di cattivi odori dall'impianto. L'intervento prevede nel dettaglio: il potenziamento della fase di grigliatura; l'ammodernamento del sistema di fornitura dell'ossigeno e di miscelazione nella vasca di ossidazione; la realizzazione di nuove lame paraschiume e profilo Thompson nella vasca di sedimentazione; la sistemazione del sistema di ricircolo e di supero dei fanghi; opere accessorie in carpenteria metallica.