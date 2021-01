Cinghiali: crollano abbattimenti (-30%) a Massa Carrara, campagne in balia fauna selvaticaL'allarme di Coldiretti: "saltato meccanismo contenimento"

Altri articoli in Economia

sabato, 23 gennaio 2021, 11:19

Cantieristica, autotrasporto e Water Front. Dallo "sbocco al mare" che continua ad essere un miraggio nonostante la centralità della cantieristica per il territorio apuano agli enormi disagi delle manovre di imbarco e sbarco al progetto di riqualificazione dell'area retro portuale

venerdì, 22 gennaio 2021, 15:29

Soddisfazione esprime il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva che formula i suoi auguri di buon lavoro al commissario straordinario, l'ingegner Mariano Cocchetti di RFI

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:11

La Uiltec Toscana Nord: "Cambiati i vertici locali ma si prospetta ancora una proroga. Nel frattempo i volumi produttivi sono cresciuti ma non ci lasciano tranquilli"

venerdì, 22 gennaio 2021, 11:25

C'è tempo fino al 14 febbraio per partecipare alle selezioni online per entrare a far parte del team McDonald's

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:25

A dare notizia del buon esito della battaglia è la referente di Adoc Toscana Nord, Valentina Sparavelli, che non può però nascondere l'amarezza per come si sia sviluppata la vicenda

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:24

Confartigianato Massa Carrara lancia la sfida: "Se fossero trattati come dipendenti pubblici, il Governo dovrebbe tirare fuori 250 miliardi di euro. Basta disparità: serve una rete di aiuto universale"