Economia



Confartigianato: "Conti correnti in rosso, stop agli addebiti: scelta sbagliata. Subito una deroga e fondo insoluti"

venerdì, 8 gennaio 2021, 13:02

"Conti in rosso, usare il pugno di ferro oggi nella situazione economica in cui ci troviamo, in piena emergenza sanitaria, è una scelta sbagliata. Dal primo gennaio è partita una stretta pericolosissima: in caso di conti correnti scoperti saranno immediatamente bloccati tutti i pagamenti e se non si rientra entro 90 giorni si viene pure segnalati alla centrale rischi mettendo in croce famiglie e aziende. Serve subito una deroga, almeno fino a quando la situazione non tornerà alla normalità".



A lanciare l'allarme è la Confartigianato di Massa Carrara che mette nel mirino le criticità delle nuove regole entrate in vigore in Europa con l'inizio dell'anno come dettate dall'Autorità bancaria europea (Eba) per il settore del credito: "Gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. Pensiamo a prestiti, finanziamenti, piccoli pagamenti per utenze o persino stipendi e contributi previdenziali: c'è il rischio di un improvviso stop a tutti i pagamenti che potrebbe generare una crisi a catena del sistema economico e sociale. Inoltre – prosegue Confartigianato - le nuove regole impongono alla banca di segnalare alla centrale rischi il cliente che non adempie per 3 mesi alle proprie obbligazioni creditizie vantate dal gruppo bancario o finanziario nei suoi confronti qualora l'ammontare dell'inadempimento sia superiore a 100 euro o all'1% del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca. Non saranno più possibili nemmeno piccoli sconfinamenti e questo vuol dire, per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie, non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica a causa degli effetti economici della pandemia Covid, sono fondamentali".



Confartigianato propone quindi una deroga temporanea all'attivazione delle misure dell'Eba: "Altrimenti si potrebbe arrivare a una fortissima stretta al credito, conseguenza inevitabile delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli arretrati". L'altra proposta che l'associazione mette sul tavolo è quella della creazione di "un fondo per gli insoluti o già a fine mese i mancati pagamenti rischiano di far andare in rosso i conti delle nostre piccole e medie imprese. Ripartire diventerà quasi impossibile. Proponiamo anche di sospendere la centrale rischi: cambiamo le regole del gioco, in emergenza, perché se continueremo ad operare con vecchi schemi, le nostre aziende ne pagheranno le conseguenze. La ricetta è quella dettata dall'ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi – conclude Confartigianato -: lo Stato deve mettere in campo tutte le risorse per proteggere i suoi cittadini e l'economia".