Economia



Confartigianato, costituito il gruppo di mestiere Ncc

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:42

Fiocco azzurro in casa Confartigianato. L’Associazione si arricchisce di un nuovo gruppo di mestiere, il Noleggio Con Conducente (NCC). Il gruppo è espressione della rappresentanza delle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi alle persone e nello specifico del servizio di noleggio con conducente. L’azione politica, sindacale e organizzativa di NCC, tramite Confartigianato Imprese Massa Carrara è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell’impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali.

La pandemia covid-19 ha colpito duramente la categoria che, a causa delle numerose e ripetute limitazioni, ha avuto un notevole calo di fatturato non supportato certamente in modo adeguato dagli interventi del Governo.

In particolare tra gli obiettivi del Gruppo c’è la necessità di un confronto con il gestore del servizio pubblico del trasporto, nella nostra provincia il CTT NORD, per avere il riconoscimento come soggetto adatto all’affiancamento dei mezzi pubblici nei trasporti urbani soprattutto nelle ore individuate come di punta (entrata e uscita da scuola ecc.). Situazione questa che finora ha visto esclusi da ogni forma di collaborazione e coinvolgimento i singoli operatori a vantaggio esclusivo di realtà più dimensionate. Per questo NCC chiederà il confronto con tutte le amministrazioni comunali del territorio e al presidente della Provincia.

Ovviamente la nuova realtà perseguirà inoltre tutti gli scopi che verranno puntualmente elaborati e sviluppati dal Direttivo NCC appena costituito in stretta sinergia con coordinamento regionale e nazionale del noleggio con conducente.

Fra le prime attività messe in agenda l’organizzazione di adeguati percorsi formativi per dare un concreto sostegno alla crescita professionale della categoria ed il confronto con altre attività imprenditoriali, soprattutto del comparto turistico, al fine di agevolarne l’aggregazione. L’impegno ribadito dai vertici di Confartigianato sarà quello dare visibilità al nuovo Gruppo attraverso iniziative mirate nei confronti dell’opinione pubblica che troppo spesso conosce poco il valore di un servizio fondamentale per la società.

L’assemblea costitutiva ha provveduto a nominare il Direttivo Provinciale del Gruppo NCC Confartigianato Imprese Massa Carrara e ad eleggere il Presidente e il Vice Presidente.

Questi i componenti del neo costituito Direttivo: Magrini Giovanni (Presidente), Passeggio Arnaldo (Vicepresidente), Modafferi Silvia, Pennoni Marco, Cappelli Enrico, Cappelli Ivan, Castellini Andrea, Latini Matteo, Marchi Luca, Gaina Riccardo.