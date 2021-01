Economia



Francesca Dell'Amico: "Grazie al bando Carrara Si-cura, apro un punto vendita in via Roma"

sabato, 30 gennaio 2021, 08:51

di donatella beneventi

Dal rinomato Marmotour a Fantiscritti, a un negozio di souvenir e oggettistica artigianale in centro: Francesca Dell'Amico è una donna intraprendente e vulcanica, infatti, durante il periodo di chiusura dell'attrazione turistica alle cave, si è cimentata in una sua passione, quella di realizzare bijoux, soprammobili, quadri con il marmo di Carrara e altre pietre, come il favoloso portoro, che hanno avuto tanto successo anche in occasione delle feste natalizie.



Fra pochissimi giorni, Francesca aprirà una nuova attività e porterà le sue creazioni in centro a Carrara, precisamente in via Roma: un'idea che è arrivata all'improvviso, proprio alla scadenza del bando comunale Carrara Si-cura, che prevede il sostegno del comune per il canone di affitto da uno a tre anni, per fondi sfitti nel centro storico: "Il bando scade il 31 - dice Francesca interpellata dalla Gazzetta - e l'occasione troppo ghiotta per riqualificare il centro storico con negozi di prodotti locali con potevo farmela scappare. Ho saputo di un fondo in via Roma e in quattro e quattr'otto ho fatto domanda. Adesso iniziamo i lavori, per me è un salto notevole, ma sono fiduciosa. Porterò la bigiotteria, i quadri e tutto gli oggetti che ho realizzato io e la mia amica collaboratrice Cristina Pierini, scultrice, e poi conto sul supporto di Davide, il mio compagno. Spero che funzioni, per me e per la città, auspicando per il turismo ritorni, un pò alla volta".