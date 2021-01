Economia



Mastorci (Cisl) su accordo sanità pubblica: "Spazi di ottimismo, ora pensiamo anche al privato"

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:33

E' da tempo che l'organizzazione sindacale si batte contro il precariato che, come spiega il coordinatore FP CISL Enzo Mastorci, è un problema tanto più serio quando si tratta di lavori afferenti alla sanità.

L’estate scorsa, una serie di scioperi organizzati dalle diverse sigle sindacali aveva portato all’attenzione pubblica questa criticità, con richiesta d'intervento alla Regione Toscana per l'avvio di un percorso di internalizzazione atto a ridurre ed eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti aziendali ed il personale assunto con contratti legati agli appalti di volta in volta aggiudicati alle varie società.

Oggi si comincia a vedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel: "Bene l’accordo sulla sanità pubblica che lascia spazi di ottimismo poiché vanno verso una stabilizzazione del personale precario e verso una valorizzazione delle professionalità interne" ha dichiarato Mastorci.

"A seguito dell’accordo – spiega il coordinatore - Estar già nei giorni scorsi ha bandito il concorso per infermieri e presto sarà necessario far uscire il concorso per il personale oss".

"Oltre alla necessaria consolidazione del personale assunto nel corso del 2020 è necessario un rafforzamento degli organici – secondo Mastorci - poiché il personale sanitario in servizio è stremato dai carichi di lavoro e dell’accumulo di stress dovuto alla pandemia che ormai si protrae da mesi e si prospettano tempi ancora medio lunghi".

"Va rimarcato – prosegue - che gli incrementi di personale registrati nel corso del 2020 hanno di poco colmato le gravi lacune create dal blocco quasi totale del turn over nell’anno 2018 pertanto è necessario continuare le politiche di incremento del personale".

Mastorci plaude anche allo stanziamento di risorse: "Bene il potenziamento delle risorse per il rafforzamento delle indennità per condizioni di lavoro con una prima somma di 4 milioni così come l’incremento dei fondi per complessivi 20 milioni di euro corrispondenti alla riduzione di spesa di cui al DL. 35/2019. E’ necessario valorizzare le indennità delle malattie infettive cosi come è necessario impinguare i fondi. Presto andranno aperti i tavoli di trattativa con la ASL Toscana Nord Ovest".

Se i progressi si registrano nel settore pubblico, il coordinatore Cisl non tralascia però la necessità di progredire anche sugli altri fronti della sanita: "Adesso la Regione Toscana deve dare risposte precise dirette a tutti quei settori che al pari della sanità pubblica hanno fronteggiato e stanno fronteggiando la pandemia Covid-19".

E Mastorci parla chiaro: "Pensiamo agli oltre 10 mila operatori della sanità privata e del Terzo Settore (RSA – RSD e Centri di Riabilitazione ) che tutt'ora stanno affrontando le difficoltà delle pandemia".

"Non a caso – precisa il coordinatore - nella campagna vaccinale sono state individuate le RSA ed RSD come prioritarie. Nelle strutture lavorano migliaia di infermieri ed oss che necessitano di risposte immediate".

"Vi sono RSA pubbliche come Regina Elena di Carrara e Casa Ascoli di Massa che applicano contratti pubblici e non hanno ricevuto incentivi. Inoltre – conclude Mastorci - nel caso specifico della provincia di Massa Carrara l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha affidato a soggetti esterni come la Fondazione Don Gnocchi alcuni reparti Covid-19 ed è necessario un intervento diretto e mirato della Regione Toscana".

Michela Carlotti