Prosegue la somministrazione del vaccino anti-Covid

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:33

L'allarme di Confartigianato che propone una soluzione a 'scaglioni': "Evitiamo disparità di trattamento inaccettabili basate su mezzo punto percentuale"

venerdì, 1 gennaio 2020, 17:35

Il presidente della Confartigianato, Sergio Chericoni, lancia un appello a tutti gli attori del territorio: "Nessuno deve essere lasciato indietro. Aiuti straordinari a chi ha subito di più la pandemia"

venerdì, 1 gennaio 2020, 12:57

Quanto è a norma che camion così pesanti transitino in modo continuo sulle strade locali, in mezzo a centri abitati o altamente trafficati? Ci sono forse occhi che si "chiudono" per non vedere? Possono i ponti, attraversati tutti giorni da camion eccezionali, sopportare tali pesi?

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:29

Parte questo pomeriggio dopo le ore 15 la vaccinazione anti-Covid per gli ospiti delle RSA dell’Azienda USL Toscana nord ovest, mentre dal 1° gennaio riparte negli ospedali la campagna dedicata al personale , dopo il “Vaccine day” del 27 dicembre scorso che ha rappresentato un’importante prova generale

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:19

ll 4 gennaio 2021 fino ad esaurimento risorse, entrerà in vigore il nuovo Bando rivolto a micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività professionale, giovanile o femminile, o costituita da soggetti destinatari di ammortizzatori sociali

martedì, 29 dicembre 2020, 15:45

Un modello di prevenzione dal rischio idrogeologico fondato su un impegno di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Oltre 30 milioni di interventi per i lavori ordinari e straordinari sui corsi d’acqua del comprensorio. Investimenti importanti nell’ambiente e nelle energie rinnovabili