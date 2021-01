Economia



"Regina Elena, caos gestione personale. Un tavolo urgente per trovare soluzioni"

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:27

"Siamo usciti senza risposte e certezze dall'incontro avuto questa mattina con il sindaco Francesco De Pasquale e il consiglio di amministrazione della casa di riposo Regina Elena di Carrara. Siamo preoccupati per la situazione generale, in cui regna la disorganizzazione anche a fronte di una pandemia che ha fatto segnare un altro focolaio nella struttura, e in particolare per la gestione del personale. Chiediamo urgentemente un tavolo per discutere nel dettaglio tutte le criticità e trovare soluzioni condivise". A parlare è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, uscito un po' con l'amaro in bocca dall'ultimo incontro con i vertici del Regina Elena e l'amministrazione comunale. "Di fatto non si capisce bene chi deve fare che cosa dentro la struttura. Il lavoro, complice l'emergenza sanitaria, ha raggiunto livelli di stress intollerabili e non è assolutamente vero quando sostiene la dirigenza: non c'è alcuna condivisione, i lavoratori non vengono coinvolti. In particolare, poi, gli infermieri sono ridotti all'osso come organico. Per fortuna l'Asl ha dato una grossa mano trasferendo parte degli ospiti alle cure intermedie ma non è sufficiente". Le 12 assunzioni previste a breve, di cui 3 infermieri, non riusciranno comunque a mettere la barca pari ed è per questo che Salvadori torna a chiedere un tavolo urgente che focalizzi l'attenzione sui reali problemi della casa di riposo: "L'incontro di stamani è stato in pratica un buco nell'acqua – conclude il segretario Uil Fpl – e certo non ci consola sentire dai vertici della società che i problemi che si registrano al Regina Elena si trovano ovunque in tutta Italia in questo momento. E' il momento di sedersi attorno a un tavolo e mettere in chiaro problemi, obiettivi e soluzioni. Soprattutto ci aspettiamo che finalmente si dia chiarezza a ruoli e funzioni dentro la struttura per i lavoratori, che si dica chi fa cosa e come".