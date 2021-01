Si rinnova la collaborazione con il CNR per la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane

Altri articoli in Economia

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:48

Il 2021 parte con un nuovo magazzino a Bologna, una nuova nave e linea merci per la Sardegna. Tra i progetti anche la realizzazione di un terminal merci internazionale Lo-Lo a Cagliari

martedì, 12 gennaio 2021, 13:36

Tutte le categorie, dai ristoranti ai bar alle palestre decisi a... vendere cara la pelle: del resto non ce la fanno più a stare chiusi e non potranno certamente starci per altri mesi come vorrebbe il Governo. Video

martedì, 12 gennaio 2021, 09:27

A rilevare questa drammatica situazione un'indagine condotta dal Centro studi CNA tra gli iscritti dal titolo "Pensare un futuro senza Covid – Le aspettative delle imprese per il 2021"

lunedì, 11 gennaio 2021, 21:33

E' da tempo che l'organizzazione sindacale si batte contro il precariato che, come spiega il coordinatore FP CISL Enzo Mastorci, è un problema tanto più serio quando si tratta di lavori afferenti alla sanità

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:52

La bistecca fiorentina è stata ufficialmente inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali. Ma per Coldiretti è necessario che venga utilizzata solo carne 100% made in Toscana per scongiurare che un alimento simbolo della regione perda il radicamento con il territorio e il valore intrinseco legato all'allevamento toscano

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:48

Maxi finanziamento del Ministero per la sistemazione idraulica della frazione densamente popolata. Il Consorzio di Bonifica realizzerà nel 2021 i lavori per allargare un tratto del canale e per costruire un nuovo impianto alla foce