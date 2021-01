Economia



Uil Massa e Carrara: "Emolumenti non retribuiti, ordini di sevizio ancora in essere per la polizia municipale"

sabato, 9 gennaio 2021, 18:53

Da settembre gli operatori della polizia municipale attendono gli emolumenti relativi all'ordine pubblico previsto dal Dpcm per il Covid. Oggi ancora non hanno ricevuto niente.

A sottolinearlo Claudio Salvadori, segretario Uilm Fpl di Massa e Carrara con una lettera rivolta al sindaco Francesco Persiani: "Daniele Pepe, capo di gabinetto di era preso l'onere di provvedere, ma non solo non sono stati espletati servizi esterni del periodo in questione, ma nemmeno quelli fuori dal periodo - incalza - Per non parlare poi del controllo eccessivo effettuato con il tipo timbro del cartellino, non prevista da nessuna norma contrattuale che anche lei stesso riteneva poco utile". Continua poi riferendosi alla programmazione ferie: "È impossibile poterle prevedere con largo anticipo data a situazione e sarebbe opportuno non obbligare gli operatori a deciderle con un anno di anticipo - spiega - sembra quasi che il dirigente non esegua le direttive del sindaco o che niente sia stato riferito".

Infine "Il primo cittadino aveva confermato un nuovo dirigente da gennaio, ma incompatibile in quanto lo stesso non può possedere anche la funzione di comandante del corpo di polizia - conclude - A causa di tutte le modifiche apportate agli uffici, di fatto non esiste più un copro di polizia locale, con il mescolamento di tecnici e amministrativi chiunque può entrare".