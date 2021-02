Economia



Agenzia del lavoro Jobtech, come digitalizzare il settore della ricerca e della selezione del personale

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:13

La pandemia ha rivoluzionato le risorse umane, introducendo soluzioni più agili, moderne e innovative. Tra queste, quella dei colloqui a distanza, oggi indispensabile selezionare rapidamente le risorse umane.



Il Covid-19 ha cambiato il mondo in cui eravamo abituati a vivere. Contemporaneamente, anche il mercato del lavoro ha subito delle trasformazioni radicali. Ne è la prova il fatto che termini come digitalizzazione, smart working e lavoro agile siano ormai diventati parte integrante del nostro vocabolario.



Del resto, è sotto gli occhi di tutti quanto il confine tra mondo online e mondo offline sia ormai divenuto particolarmente sottile. Si lavora sempre di più da casa, in uno spazio professionale che assume più i connotati di un luogo virtuale che di un luogo fisico. Tanto che anche i colloqui tra recruiter e candidati si svolgono a distanza, grazie alla diffusione prorompente di nuovi strumenti e tecnologie innovative. A questo proposito, c’è un dato molto significativo. Secondo gli analisti, da inizio pandemia le video interviste virtuali hanno registrato un incremento di ben 330 punti percentuali.



E proprio in risposta alle nuove necessità del mercato introdotte dalla crisi sanitaria è stata creata l’agenzia del lavoro Jobtech. Nata nei primi mesi del 2020, ha come obiettivo principale quello di digitalizzare il settore della ricerca e della selezione del personale. Dalla sua fondazione, Jobtech ha puntato a modernizzare, digitalizzare e velocizzare i processi di recruiting, introducendo soluzioni come i colloqui e l’onboarding da remoto. Lo screening e il sourcing dei candidati da fisico diventa virtuale, con una serie di benefici per i candidati e i datori di lavoro.

Entrambi hanno il vantaggio di svolgere il colloquio senza la necessità di spostarsi, approfittando di un sistema che riduce i costi e i tempi relativi allo svolgimento dell’intera procedura.



Grazie alle nuove tecnologie e all’applicazione dell’intelligenza artificiale, la ricerca e la selezione del personale è diventata non solo più rapida, ma anche più efficiente. L’automatizzazione del processo consente infatti di scremare facilmente le risorse non idonee, scoprendo e selezionando unicamente le risorse ritenute più appropriate. Queste ultime hanno così l’opportunità di entrare in contatto con datori di lavoro in cerca di figure professionali con le competenze, le esperienze e le conoscenze effettivamente espresse.



Alla luce di quanto detto, l’eRecruiting appare una soluzione efficiente e agevole sia per chi cerca, sia per chi offre lavoro. Ed è proprio in questa direzione che si muovono le realtà come Jobtech, innovative e al passo con i tempi.