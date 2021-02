Economia



Confartigianato: "Contributi a fondo perduto, è possibile presentare istanza"

mercoledì, 10 febbraio 2021, 12:40

L’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Massa Carrara, in una nota stampa del responsabile Nicola Genovese, informa che è possibile presentare dal 10 al 24 febbraio 2021 l’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto da parte di coloro che non l’avevano presentata nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza covid-19), classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni della precedente istanza.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell’art. 25 del decreto).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, l’Agenzia chiarisce che occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. In assenza della suddetta condizione è riconosciuto, comunque, un contributo minimo ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tenuto conto dell’importo di finanziamento, pari a 5 mln di euro, stabilito all’articolo 60, comma 7 – septies, del D.L. n. 104/2020, l’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.

I Comuni interessati della nostra provincia individuati dagli atti ufficiali della Regione Toscana che definiscono gli Stati di emergenza sono:

Massa, Carrara, Montignoso, Fivizzano, Aulla, Fosdinovo, Tresana, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Zeri.

Per ogni ulteriore informazione e per la predisposizione delle domande gi interessati possono rivolgersi all’Ufficio credito Confartigianato Imprese Massa Carrara, Via Frassina 65, Carrara tel. 0585/1980393 (ref. Dott Nicola Genovese) e-mail credito@confartigianato.ms.it