Confartigianato: “Occorre sviluppare al più presto un’adeguata cultura digitale"

martedì, 9 febbraio 2021, 12:48

"Oggi, sull’intero territorio mondiale, si celebra il Safer Internet Day 2021, la Giornata mondiale per la sensibilizzazione sui rischi collegati all'utilizzo della rete . Soprattutto nell’ultimo anno, a causa della pandemia, l’uso delle reti informatiche è sensibilmente aumentato e, con esso l’ esposizione alle insidie che si celano nei meandri del web, dalla dipendenza al cyberbullismo, dal deterioramento dei rapporti sociali alle truffe. Questo triste dato coinvolge sempre di più non solo i bambini, la parte più vulnerabile della società, ma anche gli adulti" così è intervenuto in una nota stampa il sistemista informatico Maurizio Borghini presidente del gruppo ICT di Confartigianato Imprese Massa Carrara.



"L’accesso a Internet è ormai divenuto sinonimo di accesso alla conoscenza - ha proseguito Borghini – ma senza un'adeguata cultura digitale, questa fantastica risorsa può essere fonte di problemi anche gravi. Pertanto è necessario, con urgenza, provvedere ad educare ad un uso consapevole e corretto dei nuovi media con lo scopo di riconoscerne le insidie ed evitarle. Quotidianamente le cronache riportano episodi di cyberbullismo, giochi, sfide estreme, ecc. che spesso sfociano poi in tragedie. Internet ha un grande potere aggregativo, rappresenta un’enorme fonte di informazione e di conoscenza ma è necessario garantirne un uso sempre razionale ed in primis la sfida da affrontare è quella educativa e, quando si decide di dare un dispositivo tecnologico in mano ad un bambino, è fondamentale che il suo uso sia guidato da parte di un adulto anch'esso formato e responsabile. Sarebbe opportuno sviluppare - ha concluso Borghini - una progettualità da parte dei servizi territoriali per lo sviluppo di percorsi di consapevolezza sull’uso; nel frattempo Confartigianato Imprese Massa Carrara è a disposizione, gratuitamente, di tutti gli istituti scolastici della provincia per l’organizzazione, di momenti informativi ai più giovani".