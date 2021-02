Economia



Giornata formativa per le imprese con Confartigianato

venerdì, 19 febbraio 2021, 17:00

Giornata formativa per le imprese del settore manutentori termoidraulici grazie al corso organizzato da Confartigianato Imprese Massa Carrara in collaborazione con ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse). L’obiettivo era fornire al personale delle imprese di manutenzione informazioni corrette per utilizzare al emglio il SIERT, il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti , che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti di climatizzazione.

La giornata di formazione è stata condotta dalla Dottoressa Elisabetta Bompressi ovviamente in modalità on-line e a visto una folta partecipazione di imprenditori e di loro addetti.