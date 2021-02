Economia



Insieme, due nuovi sportelli gratuiti

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:52

Si allargano i servizi al cittadino proposti dall’associazione Insieme, con sede presso Confimpresa Massa in Galleria Da Vinci. Saranno attivi due nuovi sportelli gratuiti: uno, nato grazie a Laura Lucchini e Valentina Montani, dedicato alle persone affette da tumore per aiutarle a compilare le pratiche burocratiche e ottenere le esenzioni che gli spettano e l’altro in collaborazione con Asso Consumatori e Cittadinanzattiva, con lo scopo di aiutare le persone alle prese con bollette e fatture, truffe ai cittadini e segnalazioni ambientali. I servizi vanno incrementare altri sportelli già attivi tra cui lo “Sportello della vicinanza” per aiutare le persone in difficoltà.



“Con il perdurare della pandemia del Coronavirus – spiega Daniele Tarantino, presidente dell’associazione Insieme - sono in aumento le domande online e i moduli da compilare per aderire alle innumerevoli prestazioni in atto. Molti patronati sono assediati da cittadini che chiedono aiuto per sbrigare pratiche che non sono di loro competenza. Purtroppo, ci sono moduli e domande che non competono ai patronati e così i cittadini si trovano a dover fare code inutili e sentirsi dire “si rivolga altrove”. Bonus affitti, pacchi alimentari, assistenza, bonus per riduzione Tari e utenze domestiche, caregiver presso anziani: una giungla di domande che necessitano di un aiuto concreto per poterle espletare in modo corretto, considerando che oggi facciamo tutto per via telematica. Sicuramente un metodo che velocizza ma che lascia fuori chi, come moltissimi anziani, non ha strumenti e non fa uso della tecnologia”.



Per info chiamare 3495699269 oppure 0585 811530.