Economia



Matteo Venturi (Assindustria Massa e Carrara): “Sogno una provincia ancora più competitiva, ridateci la zona industriale e portiamo avanti il brand marmo di Carrara”

domenica, 14 febbraio 2021, 11:24

di donatella beneventi

Focus sulla situazione del mondo imprenditoriale apuano, il lapideo e gli scenari futuri: questi alcuni temi, toccati dalla Gazzetta di Massa e Carrara, nel corso di un incontro con Matteo Venturi, presidente di Assindustria Massa e Carrara dallo scorso novembre e imprenditore del territorio, nel settore edile : la sua nomina è stata accolta come un segnale di rinnovamento nella comunicazione dell’associazione, che include iscritti non solo dal mondo del lapideo, ma anche di altri comparti del mondo industriale;

“Il mandato viene portato su più fronti merceologici - spiega Venturi - di cui il presidente potrebbe non avere le competenze per poterne parlare ed è per questo che ci sono le sezioni all’interno, oltre che un organismo politico amministrativo: la comunicazione è molto importante ed è mio interesse accorciare in questo senso la distanza fra aziende e cittadini, anzi, abbracciare la cittadinanza, come per esempio le aperture ai sindacati e alla città, a chi la pensa diversamente da noi: siamo aperti al confronto, non solamente sulla stampa, ovviamente".

"Punto l’accento sulla comunicazione - aggiunge - perché il risultato fino ad oggi non colloca nei meriti e al ruolo che le aziende assolvono: se una impresa locale ha un appalto locale, ha un’altra reputazione per le ricadute che hanno sul territorio per esempio occupazionale. La reputazione delle imprese non rispecchia spesso la realtà: ci sono aziende che stanno facendo tantissimo per il territorio, compartecipando a progetti, vedi la Fondazione Marmo per esempio, trovo che come il bilancio sociale spiega l’andamento dell’azienda sul territorio, altrettanto è la partecipazione che deve essere evidente e comunicata , per questo ci stiamo impegnando in questo senso, abbracciando le tematiche che la città ci chiede”

E’ opinione di molti che in questo territorio il fattore marmo, sia condizionante per l’insediamento di altre tipologie di impresa: è solo narrazione o c’è un fondo di verità?

"Questa è la narrazione, io rispondo a questo per esempio con la Marble Way, che è una società innovativa nata circa cinque anni fa che cerca di dare dignità e ordine al mondo della filiera di lavorazione del marmo; l’impatto economico sul territorio dell’attività estrattiva si aggira intorno al miliardo di euro con circa 8 mila persone occupate, ma il lapideo non è il solo settore: il nostro mandato come governance confindustriale è con forte orientamento manifatturiero ed è per questo che siamo interessati alla bonifica della zona industriale; un ambiente sano, serve per nuovi insediamenti e per garantire una buona qualità di vita della popolazione, fra l’altro, una zona industriale la nostra, dotata di straordinarie strutture , considerato che è stata realizzata nel ventennio, al punto tale che un gruppo global come Baker Hughes ha scelto Massa Carrara per insediarsi, riconoscendoci delle grandissime competenze e un gruppo correttamente orientato al business, se trova delle risorse , le valorizza ed è per questo che gli stabilimenti di Massa e di Carrara non solo hanno commesse importanti, ma puntano anche a una rivoluzione tecnologica straordinaria e la prova sono anche le nuove turbine di derivazione aereonautica prodotte da Asti, una joint venture fra Pignone e General Electrics, che produce nella zona della ex Gaspari Menotti, impiegando anche molte donne nello staff, preferendo la nostra provincia ad altre, perché qui c’è una piattaforma logistica importante: mi pare evidente di quanto sia indispensabile avere una zona industriale pulita, anche perché rendiamoci conto che la Baker Hughes impatta circa il 5% del Pil toscano ed è una percentuale difficilmente rimpiazzabile".

"La meccanica piuttosto che il manifatturiero - incalza Venturi - hanno bisogno di spazi e mio grandissimo desiderio è che diventassimo ancora più competitivi : insediamenti industriali significano posti di lavoro, aumento della popolazione e di conseguenza le amministrazioni hanno maggiori risorse da distribuire, le case riacquistano valore, si riattiva un circolo economico".

"E poi - prosegue il presidente degli industriali - si potrebbe parlare di industria legata al marmo, esattamente come Parma ha il food e l’industria meccanica legata ad esso, perché Carrara non potrebbe avere l’industria meccanica legata al marmo, dobbiamo insistere a portare avanti i progetti della Marble way e di altre aziende , che hanno una vocazione all’export in chiave globale, e che in molti casi sono depositari di brevetti, che per esempio, permette loro di mappare tutta la materia che parte per altri paesi; quindi è errato pensare che non vi sia vivacità nel mondo imprenditoriale locale , ma è vero semmai che non si conoscono correttamente le aziende ed è sempre un discorso legato alla comunicazione, che di questi tempi, assolve un ruolo essenziale".

"Nell’ultimo report economico della provincia - dice - presentato alla fine dello scorso anno, si è più volte menzionata la parola “digitalizzazione”, come un processo fondamentale per affrontare le sfide del futuro e una certa lentezza, da parte del tessuto imprenditoriale, a recepire il messaggio: il prossimo governo nazionale gestirà i fondi del recovery che verranno largamente destinati alla digitalizzazione di impresa, sarà la volta buona anche per Massa Carrara? Molti colleghi stanno già investendo sul digitale, anche alla luce del covid, che ha ridotto al minimo i contatti personali, predisponendo dei magazzini online con dati, qualità, quantità eccetera per clienti che si trovano dall’altra parte del mondo, non solo, dotandosi di apparecchiature ottiche per il controllo qualitativo dei prodotti come se il cliente fosse presente per i cosiddetti collaudi. Sono nati molti show room e tutto il processo di filiera va garantito e incrementata sul posto e si ritorna di nuovo alla necessità di disporre di spazi di insediamento, ci vogliono le aree bonificate, è un invito alla concertazione di sistema per dare risposte alle aziende".

L’ambiente è l’altro grande tema, oggetto degli interessi del prossimo governo e in generale, presente nelle agende mondiali, come si coniuga il green con il lapideo, ad esempio?

"Non accetto che il tema green sia solo ad appannaggio di alcuni, ma green vogliono essere anche gli imprenditori: l’attenzione all’ambiente è una coscienza che nasce anche nelle imprese, sappiamo che cosa stiamo facendo, lasciando il minor impatto possibile al netto di quello che sono le necessità produttive. Perché nasce la Marble Way? Perché se di una materia prima finita, riesco a ricavarne prodotti che rimetto nel giro produttivo, ho meno materiale improduttivo, che è quello che colpisce. Dobbiamo far capire questa narrazione al mercato globale che la pietra è green, il marmo è carbonato di calcio al 99%, mentre se vado a demolire un materiale sintetico, trovo all’interno resine, siliconi, hanno un impatto ambientale elevato per non parlare delle forme che vanno a mille gradi e anche questo è ad impatto ambientale".

L’italia è passata al sesto posto per esportazioni del lapideo con una forte concorrenza di altri paesi come la Turchia: su che cosa si potrà puntare per riguadagnare delle posizioni?

"Scontrarsi con colossi che hanno un tipo di economia intensiva, è una battaglia persa in partenza, però poi questi paesi dovranno rendere conto in termini di sicurezza, di corretta retribuzione, di tassazione, che fanno parte di un paese moderno; noi dobbiamo spingere sul glamour, sulla moda e il marmo è una moda, è fashion , è costoso perché la manodopera costa moltissimo, ma è un unicum e tale deve rimanere, esattamente come avere il marchio del cachemire. Il marchio del marmo è importantissimo perché tutela la filiera e garantisce il consumatore, che deve avere la certezza di comprare un calacatta vero, o un bianco carrara autentico. Pietra bianca, preziosa, ecologica e riutilizzabile".