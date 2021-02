Economia



Scuola e lavoro, binomio vincente con Confartigianato 'Tirocini extracurriculari all'interno dei nostri uffici'

giovedì, 25 febbraio 2021, 10:25

Confartigianato Massa Carrara e mondo della scuola, un binomio sempre più forte e positivo. Quest'anno l'associazione di categoria ha deciso di avviare un nuovo percorso di collaborazione assieme all'istituto Zaccagna-Galilei di Carrara che ha un duplice obiettivo: aiutare i ragazzi dell'ultimo anno a confrontarsi con il mondo dell'impresa tramite i percorsi di alternanza scuola-lavoro e magari trovare uno sbocco proprio all'interno degli uffici della Confartigianato, così da iniziare un percorso di ricambio generazionale e rinnovamento cercando proprio fra i giovani talenti del territorio apuano.

Mercoledì mattina nell'aula magna dell'istituto Zaccagna una prima riunione operativa con il direttore Gabriele Mascardi che, affiancato dal professore Luca Guerra, ha presentato ai ragazzi delle quinte il piano di collaborazione fra la scuola e l'associazione di categoria.

"Da alcuni anni vogliamo portare avanti le nostre azioni sul territorio collaborando con i vari istituti scolastici così da agevolare i percorsi di alternanza di scuola e lavoro – ha sottolineato Mascardi -. All'inizio abbiamo fatto soprattutto da tramite fra i ragazzi e le imprese. Adesso, però vogliamo provare a creare un rapporto nuovo e diretto, con ulteriori sbocchi per i giovani che finiscono il percorso scolastico delle superiori. Grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica Marta Castagna e il professor Luca Guerra, inizieremo un duplice percorso: da un lato la classica alternanza scuola lavoro, per il settore finanziario ed economico dello Zaccagna, con i ragazzi che potranno fare un'esperienza sul campo nelle nostre strutture, dal patronato ai Caf passando per contabilità, consulenza del lavoro e l'attività sindacale; dall'altro approfondiremo anche le possibilità di tirocini extra curriculari, una formazione post scolastica che va oltre i semplici obblighi di legge, per i ragazzi che escono dalla scuola e magari decidono di voler entrare subito nel mondo del lavoro senza proseguire il percorso di studi universitario".

Una collaborazione importante anche per la stessa associazione datoriale che nei prossimi anni andrà incontro a un importante ricambio generazionale: "Abbiamo diversi impiegati che a breve andranno in pensione - ha detto ancora Mascardi -. Essendo un'associazione fortemente radicata nel territorio avremmo il piacere di effettuare un ricambio generazionale con le forze lavorative selezionate sul territorio".

Resta inoltre attiva la possibilità di fare da tramite con le aziende del territorio per l'alternanza scuola-lavoro sotto il profilo tecnico con l'istituto Galilei. "Siamo convinti dell'importanza della collaborazione fra scuola e territorio – ha concluso la dirigente Castagna - in un momento in cui la pandemia ha dimostrato che bisogna sapersi adattare ed essere flessibili. Vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per poi poter affrontare il mondo del lavoro ed essere capaci di gestire qualsiasi situazione, con un'adeguata formazione".