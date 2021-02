Economia



Servizio civile: due posti al Don Gnocchi di La Spezia

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:57

La Fondazione Don Gnocchi offre a due ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni l’opportunità di svolgere nel 2021 un anno di servizio civile accanto a pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti nel Reparto Gravi Cerebrolesioni Acquisite del proprio Polo Specialistico Riabilitavo del Levante Ligure di La Spezia.

Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani.

Il progetto “Uno di noi”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, ha l’obiettivo di coinvolgere l’Operatore Volontario in Servizio Civile, facendogli conoscere gli operatori e i rispettivi ruoli, e facendolo partecipare alla vita del reparto gravi cerebrolesioni acquisite, in affiancamento al terapista occupazionale, al servizio di pazienti con patologie invalidanti, nel rispetto delle normative di sicurezza previste in questo periodo.

L’impegno presso il Polo Specialistico Riabilitativo di La Spezia si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 439,50 euro mensili e un pasto gratuito al giorno.

Le domande vanno presentate tramite SPID esclusivamente sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Per maggiori informazioni e per ricevere supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Volontariato e Servizio Civile della Fondazione Don Gnocchi ai numeri 02 38264696 - 02 76456803 o all’indirizzo mail serviziocivile@dongnocchi.it.

Per informazioni inerenti il tipo di attività svolta a La Spezia, tel. 0187 5451149 - 0187 5451100.