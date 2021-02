Economia



Sib Confcommercio: "Siano vaccinati gli assistenti alla balneazione"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:33

«Ho fiducia che anche questa estate tantissimi italiani sceglieranno di passare le vacanze sulle nostre spiagge e quindi dobbiamo essere messi in condizione di lavorare nel miglior modo possibile.»

Non nasconde la difficoltà del periodo ma predica ottimismo Pier Francesco Pardini, presidente dei balneari di Sib Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara.

«Già da un paio di settimane- prosegue Pardini-, di concerto con il presidente Sib regionale Stefania Frandi, ci stiamo muovendo per sensibilizzare l'importanza di vaccinare quanto prima gli assistenti alla balneazione, che devono essere equiparati a primi soccorritori quali sono. Non sfugge infatti la possibilità che in fase di intervento vengano a contatto diretto con i bagnanti e ritengo pertanto un presidio fondamentale di sicurezza per i nostri clienti il poter garantire un soccorso Covid free.

Ci fa piacere vedere che anche alcuni consiglieri regionali stiano ragionando pubblicamente su questo tema e colgo quindi l'occasione per sollecitare il presidente Giani e l'assessore alla sanità, affinché anche loro facciano sentire la voce della Toscana in questa campagna di tutela degli utenti delle nostre spiagge.

Siamo anche a loro disposizione per un confronto per redigere prima possibile i necessari protocolli di sicurezza ed igiene cui adeguare i nostri stabilimenti, in modo da poter subito programmare la stagione estiva evitando rincorse dell'ultimo minuto.

Come operatori balneari vogliamo essere in prima linea per garantire una vacanza in totale sicurezza a tutte le persone che sceglieranno il nostro litorale, e vogliamo esserlo da subito.»