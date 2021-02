Economia



“Solestetica” di Pallerone: "Nonostante il Covid e le chiusure, un trend positivo"

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:45

di michela carlotti

Tra chiusure e ripartenze, dall’inizio della pandemia è trascorso ormai un anno tra alti e bassi per tutte le attività economiche, chi più e chi meno, con ritmi ed incassi ad intermittenza dettati dalla curva dei contagi e dalle conseguenti misure restrittive di volta in volta adottate dal governo.



In questo contesto difficile per tutti, ci ha incuriosito il messaggio positivo lanciato con forza da Milena Rinaldi, titolare del centro “Solestetica” a Pallerone, che ha voluto comunicare l'importanza di ripartire, e di farlo proprio partendo da se stessi, dalla propria bellezza ed unicità.



Un messaggio che le ha permesso, nonostante il covid, di proseguire un trend positivo in corso già da diversi anni ma rafforzato in qualche momento proprio durante il covid.

Professionalità, impegno, aggiornamenti e formazione continua: ma soprattutto tanta passione e lavoro fatto col cuore. Ecco gli ingredienti che, in diciannove anni di attività, hanno reso il centro estetico “Solestetica” una meta ambita per tanti clienti. Una clientela consolidata che non ha vacillato neppure in tempo di covid ma anzi, rivela la titolare, è addirittura aumentata.



Milena ha insegnato e formato molte persone, e da un paio d'anni sta seguendo a sua volta un corso formativo di riflessologia plantare che il prossimo anno le permetterà di conseguire l'attestato di riflessologa. Nel frattempo, ogni martedì nel suo centro estetico Milena effettua massaggi riflessi, olistici e riflessologia plantare in affiancamento a Daniele Lemmetti, operatore olistico qualificato. Inoltre, si sta impegnando nella realizzazione di una linea di alta cosmetica specializzata in prodotti di origine naturale, organici di coltivazione biodinamica.

Siamo andati a trovare Milena nel suo negozio di Pallerone, in via Filippo Turati al civico 72 per capirne di più.



“La mia attività è rimasta chiusa durante il primo lockdown per circa tre mesi, dal 6 marzo ho riaperto il 20 maggio e di nuovo nel periodo autunnale ho chiuso un altro mese dal 16 novembre al 7 dicembre. Per il resto, io e Chiara, la mia dipendente, abbiamo continuato a lavorare ininterrottamente cercando di attirare la clientela invogliandola a tener duro ed a continuare a prendersi cura di sé, nonostante il covid”.



Milena ha lavorato per anni a Forte dei Marmi, prima alle dipendenze di un noto centro estetico e poi in un'attività aperta in proprio. Alla fine, però, ha deciso di realizzare il suo sogno: aprire un centro estetico nel suo paese d'origine.



Un negozio confortevole, accogliente e ben curato. Non mancano igienizzanti, mascherine tassativamente ffp2, ciabatte monouso, plexiglass, visiere: “Uno dei motivi per cui la mia clientela mi è rimasta fedele, credo sia proprio l'attenzione all'igiene che ho sempre usato ed alla sanificazione che ho messo fin da subito in atto nel rispetto delle normative anticovid”.

Milena ci spiega che la sua offerta estetica è una presa in carico di bellezza a 360 gradi. Estetica di base, estetica avanzata, laser, riflessologia e prodotti esclusivamente di qualità di natura organica per un miglior trattamento della pelle ed un ringiovanimento naturale: “Non a caso, il simbolo del mio negozio è Venere con un fiore in testa: una brand identity che simboleggia l'unione tra la figura femminile e la natura e che utilizza il fiore come simbolo di bellezza e rinascita” spiega Milena.



“Non è stato semplice riuscire a mantenere il trend lavorativo tra restrizioni e spese che continuavo a dover sostenere nonostante le chiusure – spiega Milena – Ho tre figli, sono separata, affronto sempre tutto da sola. Quindi mi sono dovuta armare di volontà ed ingegno per non mollare. Ad esempio, appena ho riaperto a dicembre, sono partita con i menù di Natale che prevedevano vari trattamenti a tema”.



La prossima iniziativa ideata da Milena è l'open-day: due giornate, il 18 ed il 25 febbraio, in cui verranno applicati sconti fino al 50% per epilazioni laser: “Ho un macchinario laser all'avanguardia, 5 mila watt di potenza: io punto sempre sulla qualità e non mi sono accontentata dei laser ordinari. Le mie sedute costano di più del solito, ma il risultato è garantito e quindi anche il risparmio è assicurato: bastano otto sedute nell'arco di due anni per risolvere definitivamente il problema senza necessità di proseguire oltre le sedute”. Un open-day di due giorni, dunque, per epilazione laser rivolta a donne ma anche a uomini e non solo sportivi: “E' la tendenza 2021” assicura Milena.



La gente in questo periodo non ha soldi e Solestetica non rinuncia alla qualità: eppure, è una formula vincente. Com'è possibile? “Io cerco di fidelizzare la clientela: ad esempio compro esclusivamente prodotti di qualità, ma li compro a stock per poterli rivendere esattamente al prezzo del mio acquisto. Questo significa che non ho margini di guadagno su quel particolare prodotto, ma la clientela apprezza e si fidelizza: quindi torna da me per i trattamenti estetici. E questa fiducia che ricevo è la mia soddisfazione più grande, perché dimostra che la mia passione viene percepita”.