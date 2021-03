Economia



8 marzo, una panchina rossa alla Uil e Uilp Nord Toscana

domenica, 7 marzo 2021, 19:59

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo alla sede della Uil di Carrara sarà installata una panchina rossa fortemente voluta dal coordinamento donne Uilp Nord Toscana, (Illia Lombardi e Anna Mura), dalla Uilp Stu Massa-Versilia (Giancarlo Leorin) e Carrara-Lunigiana (Vittorio-Geloni) e dalla Uil Nord Toscana tutta, in persona del Segretario Franco Borghini. Ha aderito all'iniziativa anche Aadoc- Associazione per la Difesa e Orientamento dei Consumatori (Mauro Bartolini e Alberta Musetti) che ha patrocinato e finanziato l'iniziativa, dimostrando anch'essa sensibilità e interesse verso le problematiche di genere.

La Panchina Rossa, nel giorno dell'8 marzo, vuole rappresentare un simbolo contro la violenza sulle donne e un simbolo di rivendicazione della parità. Rappresenta il dovere di tutti di esigere il diritto all'uguaglianza sul lavoro, alla parità tra i sessi, al superamento delle differenze salariali e pensionistiche per porre fine alla discriminazione e prevaricazione anche sociale.

Le difficoltà del grave momento che stiamo attraversando hanno peggiorato la situazione gravando in particolar modo sulle donne. Il lockdown e le restrizioni hanno limitato la capacità lavorativa soprattutto delle donne ed aumentato le violenze domestiche e i femminicidi. La Uil Pensionati rivolge una particolare attenzione alle donne anziane che, spesso e in buona parte, vivono sotto la soglia della povertà, sole e con poca salute. Sono anch'esse vittime di abusi e maltrattamenti, un fenomeno silente e purtroppo poco considerato dalla società.

L'8 marzo è l'occasione per non dimenticare le donne abusate, sfruttate ed uccise e per riflettere, per agire affinché si ponga fine a questa mattanza e ci si adoperi per un cambiamento per la realizzazione di una società rispettosa l'uno dell'altra.

Ecco che la panchina rossa diventa un promemoria che ricordi sempre i buoni propositi di cambiamento della cultura di genere. Le donne e uomini della Uil e della Uil Pensionati si uniscono e si impegnano a combattere la violenza e la discriminazione in ogni suo aspetto auspicando una relazione paritaria e rispettosa tra uomini e donne.