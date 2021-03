Economia



Broker di trading sul forex - Chi sono?

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:29

Chi è un broker di trading sul Forex?

Per qualsiasi principiante che sta cercando di ottenere qualche vantaggio finanziario attraverso il forex trading, questo è un sito che vi aiuterà. Questo fornisce un rapido e semplice riassunto sul forex trading, i broker forex, il trading online, le migliori piattaforme di trading e altro ancora.

Cos'è il Forex Trading e dove avviene?

Forex, Foreign Exchange o FX non è altro che un portmanteau delle parole Foreign Currency e Exchange. Il Foreign Exchange o Forex trading è il processo di conversione di una valuta in un'altra in un mercato globale specializzato chiamato Foreign Exchange Market o Forex Market.

Mercato Forex

Il trading nel mercato Forex (FX Market) include l'acquisto, la vendita e lo scambio di valute ai tassi attuali o predeterminati. Il mercato FX gioca un ruolo fondamentale nei tassi di valuta estera. Altamente volatile, l'enorme mercato globale delle valute estere è il più liquido.

Un mercato relativamente nuovo, il trading sul forex è intrapreso da un gran numero di banche commerciali e di investimento, per lo più per conto dei loro clienti. Presentando anche significative opportunità speculative, il trading online di valute è abbastanza popolare tra gli investitori professionali e individuali. Il trading sul forex è fatto anche da coloro che stanno visitando paesi stranieri per ottenere contanti nel paese di destinazione.

Mercato ad alto rischio e ad alto profitto, il trading sul forex non avviene in un sistema di scambio, ma in un mercato OTC (Over-the-Counter) tra due parti. Aperto 24*7, anche durante le vacanze, il mercato del forex ha un enorme volume di scambi.

CHI È UN BROKER DI TRADING FOREX?

Un broker forex potrebbe essere una banca o qualsiasi altra società di servizi finanziari che fornisce ai trader l'accesso a una piattaforma per il trading di valute estere. Avrai sempre bisogno di un broker di trading forex per fare trading online.

È estremamente essenziale scegliere un broker di forex trading di fiducia per garantire transazioni sicure e protette, nonché per ottenere profitti. Per trovare un broker forex adatto, è estremamente importante capire il tuo stile di investimento. Più alti e rischiosi sono gli importi di investimento, migliore dovrebbe essere il broker.

I clienti di un broker forex includono i commercianti di valuta al dettaglio, che usano queste piattaforme per speculare sull'andamento dei prezzi delle valute. I clienti includono anche grandi società di servizi finanziari che commerciano per conto di banche d'investimento e altri clienti. La maggior parte dei broker permettono ai loro clienti di fare forex trading di tutte le valute, comprese quelle dei mercati emergenti.

PERCHÉ HAI BISOGNO DI UN BROKER DI TRADING SUL FOREX?

Per impegnarsi nel forex trading, si ha sempre bisogno di un broker forex poiché è l'entità che collega i commercianti di forex al dettaglio con il mercato forex. Un broker forex permette ai trader al dettaglio l'opportunità di usare la rete bancaria per acquistare una coppia di valute e di farlo facilmente. Prima dell'avvento dei broker forex, coloro che volevano impegnarsi nel forex trading dovevano avere grandi somme di denaro e un rapporto bancario privilegiato. E per i servizi resi, il broker forex raccoglie un profitto, che è la differenza di prezzo tra il "prezzo di mercato" e il prezzo pagato dal cliente. Questo profitto dalla differenza di prezzo è chiamato spread.

Quando si prova o si impara ad impegnarsi nel forex trading, è sempre consigliabile scegliere i migliori broker e le migliori piattaforme di trading. Si può aprire un conto demo forex con un broker forex con cui si vorrebbe lavorare e fare un servizio di 'prova'. Un conto demo permetterà a un cliente di impostare un conto fittizio per testare le acque, praticare il trading fino a quando non si è pronti a iniziare il trading con denaro reale.

Valuta di base e valuta di quotazione

Dato che il forex trading coinvolge due valute, il prezzo è sempre quotato in coppia, coppia Forex. La valuta di base è quella che viene acquistata e la valuta di quotazione viene venduta.

coppia forex

In una coppia Forex, la valuta di base è elencata per prima seguita dalla valuta di quotazione. Indica il valore della valuta di quotazione in un'unità della valuta di base. Le valute nella coppia forex sono elencate con un codice di tre lettere che indica la regione e la valuta o con un codice di valuta ISO. Per esempio, una valuta ampiamente scambiata è l'Euro contro il Dollaro USA, verrebbe elencata come EUR/USD =xxxx. Questa coppia è molto scambiata e quindi la più liquida al mondo.

Le valute maggiori sono quelle che vengono scambiate di più in termini di volume contro il dollaro americano. Quelle opposte sono conosciute come valute minori. Queste sono anche chiamate croci. Anche se abbastanza liquide, queste sono meno volatili delle maggiori. Nel frattempo, i cross che scambiano di più sono tra quelle coppie di valute in cui una delle valute è una maggiore. EUR/GBP, GBP/JPY sono incroci.

Le coppie di valute esotiche sono quelle che fanno parte dei mercati in evoluzione. Queste sono relativamente meno liquide. USD/SGD (dollaro USA contro dollaro di Singapore) è una di queste coppie.

Attualmente, con la maggior parte del forex trading che avviene online, è imperativo trovare i migliori broker online e le migliori piattaforme di trading per garantire transazioni sicure. Anche se il trading online offre un grande potenziale di guadagni finanziari, è importante capire il mercato e i metodi di trading sul forex. Questo è fondamentale per gestire efficacemente i rischi, scegliere i migliori broker e creare operazioni vincenti.

Quando si cerca di scegliere tra i migliori broker per il trading online, alcuni dei vincoli chiave dovrebbero includere: esperienza di trading, offerte di prodotti, commissioni, piattaforme di trading, supporto clienti e affidabilità.

MIGLIORI BROKER ONLINE IN EUROPA 2021

Alcuni dei migliori broker online in Europa (2021) per il trading di forex includono:

Pepperstone- Considerato il miglior broker online per il Forex in Europa (in generale)

IC Markets- Uno dei migliori broker in ECN in Europa

IG- Il broker forex online più ideale per i principianti

Markets.com- Uno dei migliori broker online in Europa

eToro- La migliore piattaforma di social trading in Europa

FXCM- Broker europeo a bassa commissione online

Indipendentemente dalle migliori piattaforme di trading e dai migliori broker, il forex trading è un'impresa ad alto rischio, che può essere mitigata in una certa misura e guadagnare guadagni finanziari con la giusta conoscenza.