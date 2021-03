Economia



Carrara, Confindustria: “Master Politecnico Torino opportunità per le imprese del territorio”

giovedì, 18 marzo 2021, 12:59

"Un primo passo per un progetto ambizioso: far diventare Carrara il più importante centro di formazione professionale legato al marmo. Un'opportunità per il territorio, che apre strade e prospettive nuove, sia in termini occupazionali che imprenditoriali", così il presidente della delegazione Massa Carrara di Confindustria, Matteo Venturi, accoglie la notizia dell'avvio da fine maggio dell'Executive master in Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e promosso dalla Fondazione Marmo Onlus. Il corso si terrà a Carrara, presso il campus della Fondazione, e sarà organizzato nel rispetto delle norme anti contagio. Fino a giugno le lezioni saranno a distanza, per poi proseguire in presenza a luglio e dopo la pausa estiva, fino a ottobre. Tutte le lezioni saranno sempre registrate e fruibili anche online.

Il corso, le cui iscrizioni sono aperte fino al 21 aprile alle ore 13 (https://didattica.polito.it/master/ingegneria_mineraria/2021/intro), garantisce la formazione specifica di professionisti del settore delle cave di Pietre Ornamentali. "Metteremo in rete le realtà scolastiche e formative già esistenti, collegandole ai principali centri di studio universitari e post universitari. Sarà un contribuito di valore per riaffermare il ruolo del nostro territorio nel settore lapideo a livello internazionale - ha aggiunto il presidente - Oggi trovare figure specializzate è difficile, a fronte di una richiesta del mercato sempre più alta. Formare i giovani sul posto garantisce una risorsa di competenze e professionalità preziosa per le nostre attività, un investimento a lungo termine su risorse umane specializzate che creerà sinergie positive con ricadute importanti in termini economici e sociali"