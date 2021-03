Cave, decine di posti di lavoro a rischio. Feneal Uil: "Subito un tavolo"

Altri articoli in Economia

venerdì, 5 marzo 2021, 17:45

Questa mattina la commissione ambiente, alla presenza dell'assessore all'ambiente Sarah Scaletti, ha effettuato un sopralluogo presso il centro informazioni di San Martino dove è stato predisposto il punto di distribuzione delle tessere per l'uso dei cassonetti intelligenti ai cittadini di Carrara centro

giovedì, 4 marzo 2021, 11:33

Cesare Micheloni, a nome del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, in un comunicato, affronta l’iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, che negli scorsi giorni, per voce della direzione, aveva divulgato la notizia che sarebbe stato assunto uno psicologo per supportare gli allievi in questo lungo periodo di restrizioni causa...

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:12

La Corte Costituzionale, con una sentenza storica, permette di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici anche agli agricoltori provvisti di tesserino di caccia. Arriva finalmente il via libera

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:10

Oltre 4 consumatori su 10 (41 per cento) considerano la riapertura dei ristoranti una priorità seconda solo alla ripartenza della scuola ma l'attesa per le nuove misure restrittive rischia di fermare i programmi di viaggio di un italiano su tre (32 per cento) per vacanze, gite fuori porta o visite...

martedì, 2 marzo 2021, 14:29

Traguardo importante per la società Master S.r.l. e l'amministrazione comunale. Dopo malcontento e contenzioso che si trascinavano da anni, la società partecipata dal comune di Massa ha completato il percorso di cambio del contratto collettivo da applicare al personale dipendente

martedì, 2 marzo 2021, 14:27

Al via mercoledì 3 marzo la distribuzione delle tessere per l'accesso ai cassonetti intelligenti in arrivo a Carrara centro. Con una lettera inviata a domicilio, gli utenti sono stati convocati presso l'Info Point di Carrara in viale Stazione, località San Martino, dove – muniti di documento – nel giorno e...