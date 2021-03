Economia



Cesare Micheloni (Fratelli d’Italia): “Uno psicologo per l’Accademia? Bene, ma il bando ci lascia perplessi”

giovedì, 4 marzo 2021, 11:33

Cesare Micheloni, a nome del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, in un comunicato, affronta l’iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, che negli scorsi giorni, per voce della direzione, aveva divulgato la notizia che sarebbe stato assunto uno psicologo per supportare gli allievi in questo lungo periodo di restrizioni causa covid.

Il partito, pur lodando l’iniziativa, rileva alcune imprecisioni nell’avviso pubblicato dal direttore e pone dei quesiti in merito:“’ E’ opportuno- chiede- che un dipendente interno svolga tale compito avendo come pazienti i suoi colleghi e/o addirittura i suoi studenti?

I requisiti richiesti, ovvero, la laurea magistrale in psicologia, sono sufficienti per garantire l'attribuzione di "esperto psicologo"? A tal proposito- continua- precisiamo che la laurea in psicologia non è un titolo che abilita allo svolgimento della professione di psicologo, per la quale è necessario sostenere un'esame di stato.

ll suddetto avviso rispetta il protocollo d’intesa siglato tra il ministero dell'istruzione e il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi?

Qual è il quadro normativo di riferimento per l'emanazione del bando e la procedura di selezione?

Come mai il periodo che intercorre dalla pubblicazione dell'avviso alla chiusura delle domande è di soli sette giorni?

In assenza di risposte – conclude- ci vedremo costretti a rivolgerci agli organi competenti”.

Fratelli d’Italia , inoltre, fa presente che il portale dell’Accademia è non funzionante da qualche giorno e che considera paradossale vista la necessità di accedere alla piattaforma specialmente in era Covid.