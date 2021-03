Economia



Chericoni (Confartigianato): "Per il porto due assi di sviluppo: aumentare i traffici e il travel lift"

domenica, 28 marzo 2021, 18:52

"Il porto di Massa Carrara deve avere due assi di sviluppo. Uno certamente è diretto verso l'esterno, dedicato all'aumento dei traffici con il contributo essenziale del fondo F2i che sta lavorando con i vari porti nazionali così da rendere il nostro scalo protagonista. Ma l'altro ha e deve avere una valenza estremamente locale, in sinergia con la Zona industriale e l'area retroportuale, per il potenziamento del settore della nautica che può diventare un'incredibile risorsa per la provincia apuana: per farlo, quindi, è necessario dare lo sbocco al mare, il travel lift la cui realizzazione non è più rinviabile".

E' il presidente di Confartigianato Massa Carrara a entrare nel vivo del dibattito sul futuro dell'infrastruttura portuale. Lo fa a poche ore di distanza da un incontro con Mario Sommariva, presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, organizzato dalla Camera di Commercio, su proposta del commissario Dino Sodini e del segretario Enrico Ciabatti che hanno voluto la presenza di tutte le parti sociali: associazioni di categoria, sindacati, istituzioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, ordine dei commercialisti.

"Un incontro durato oltre 3 ore che ha dimostrato l'importanza di un ente camerale vicino al territorio e alle sue realtà - prosegue Chericoni - sviluppato su toni estremamente collaborativi e costruttivi che fanno ben sperare per il futuro. Su un punto siamo assolutamente tutti d'accordo: il porto è una risorsa per l'intero territorio apuano perché non è di Marina di Carrara ma della provincia, considerando in prospettiva il completamento del raddoppio della Pontremolese come previsto nel Documento di pianificazione strategica approvato l'anno scorso. Il presidente Sommariva ha ovviamente ribadito la necessità per il porto di aumentare i traffici, in un rapporto di crescita da portare avanti assieme al fondo F2i. Ha espresso nuovamente la volontà di entrare nel Consorzio Zona Industriale Apuana, una scelta che abbiamo molto apprezzato per le sinergie economiche locali".

Ma c'è un obiettivo su cui il territorio è unito e rispetto al quale chiedono uno sforzo concreto all'Autorità Portuale, ossia il travel lift: "Capiamo che la mission principale sia quella di sviluppare i traffici e che tutto deve passare dall'adozione del Piano regolatore del porto – prosegue il presidente di Confartigianato –, tuttavia le strategie vanno disegnate sin da ora e per noi lo sbocco a mare per la nautica apuana resta un'infrastruttura essenziale. Può essere anche la chiave di volta per fare amare di più il porto a tutta la provincia. La nautica apuana, non è un mistero, a oggi non ha altri punti per varare o alare imbarcazioni, per fare il refitting, in particolare per quelle ad alto valore aggiunto come yacht e mega yacht. Gli spazi non mancano di certo, visto che tutta la zona industriale e l'area retroportuale sono state pensate sotto il profilo logistico per la realizzazione dei grandi moduli del Nuovo Pignone. Quindi è ora di unire le forze per il travel lift: un tema su cui il presidente Sommariva non ha dato, ovviamente, tempi o risposte certe ma ha garantito il proprio impegno, ben capendo l'importanza di questa infrastruttura per la nautica apuana che rischia altrimenti di restare relegata solo alle lavorazioni di basso valore, alla produzione di pezzi in vetroresina. Lo sbocco a mare permetterà di chiudere il cerchio della produzione e garantire un indotto ricco, fatto di altre lavorazioni come falegnameria navale, elettricisti, motoristi".

L'ultimo aspetto trattato all'incontro riguarda il fenomeno dell'erosione: "Il presidente Sommariva ha avuto un confronto con Confesercenti balneari, presente all'incontro – conclude Chericoni – e ha chiesto di rivedersi con i rappresentanti delle categorie che subiscono i danni dovuti all'erosione nei prossimi giorni".