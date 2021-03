Economia



Cittadinanza attiva e AssoConfam (associazione consumatori famiglie) si uniscono all’associazione Insieme ed aprono i loro sportelli anche nella sede di Confimpresa Massa Carrara

lunedì, 15 marzo 2021, 19:05

Ne parliamo con i rispettivi presidenti: Enrico Baudinelli di Cittadinanza attiva e Irmo Vita di AssoConfam. “Abbiamo un centro ascolto all’interno dell’ospedale Noa - spiega Baudinelli - Siamo in un luogo di passaggio, poco prudente, e cercavo un luogo più adatto al tema che trattiamo. Devo dire che ho trovato una bella collaborazione con l’associazione Insieme di Daniele Tarantino. Un’associazione che si occupa di tante cose per cui noi vorremmo entrarci con il principio costituzionale della sussidiarietà, regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana. Il principio prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità".

Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. Ecco, Tarantino è molto vicino a questo principio. Nel Comune di Massa non siamo mai riusciti ad attivare questa cittadinanza attiva nonostante gli sforzi. Ho visto come l’associazione Insieme si rapporta con i problemi del territorio e penso che si possa fare un passo in avanti anche nella nostra città nell’applicazione di questo principio e strutturare meglio sia l’associazione Insieme che Cittadinanza attiva in prospettiva della sussidiarietà. Questa pandemia blocca un po’ ma vorremmo incamminarci in questa strada. Non chiameremo più il nostro centro d’ascolto “Tribunale per la tutela dei diritti del malato” ma “Centro di tutela per i diritti del malato”.

“All’interno dell’ospedale per qualsiasi problema la gente si rivolge a noi. Gente che non ha agganci, non ha relazioni in società, non ha censo. Non viene chi ha conoscenze e sostegni dall’alto. A noi si rivolge la parte più povera della società. Cerchiamo di risolvere i problemi ma più che altro ci serve per capire dove va la sanità locale. Abbiamo detto e scritto in più occasioni che tanti problemi sono insorti dopo che gli ospedali sono diventati solo per urgenze. Tutta la parte post operatoria e post acuta da anni è carente e il cittadino si trova a gestire da solo con un medico di famiglia che arriva dove può. Mancano strutture intermedie a cui rivolgersi. Con questa pandemia il problema è esploso. È passato all’interno dell’opinione pubblica e della politica in generale per cui si spera che queste strutture intermedie siano implementate”.

“Siamo operativi e ci si prepara per ripartire appena le misure anti Covid lo consentiranno. Siamo all’ospedale Noa, alla sede di Confimpresa e a Borgo Ponte in collaborazione con Don Corradini. Tutto però è in sordina per questa situazione di emergenza sanitaria. Come tante attività manteniamo contatti con l’utenza per telefono, al numero 3395495741, lavorando su appuntamento”.