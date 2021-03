Economia



Confartigianato Ncc incontra l’assessore Paolo Balloni: "Pronti ad accompagnare i cittadini massesi ai centri vaccinali"

mercoledì, 31 marzo 2021, 18:02

Il Gruppo NCC (Noleggio Con Conducente) di Confartigianato Imprese Massa Carrara ha incontrato l’Assessore alle attività produttive del comune di Massa, Paolo Balloni. Scopo dell’incontro verificare con l’amministrazione l’accesso al finanziamento stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che assegnano ai comuni capoluoghi di provincia un “buono viaggio” in favore delle persone fisicamente impedite o a modalità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, o appartenenti a nuclei famigliari più esposti agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno.

Il “buono viaggio” è pari al 50% della spesa sostenuta per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

La somma destinata al comune di Massa è pari a quasi 140.000,00 Euro.

Il vice presidente del Gruppo NCC Confartigianato, Arnaldo Passeggio, ha fatto presente all’assessore come, in questo momento di difficoltà con la popolazione anziana chiamata a vaccinarsi, sia estremamente importante servirsi di un servizio come quello dei NCC e dei taxi per consentire alla popolazione di raggiungere i centri vaccinali in maniera rapida e soprattutto sicura. La categoria ha concluso Passeggio è a disposizione per svolgere un’azione soprattutto sociale a vantaggio dei cittadini.

L’assessore Balloni, confermando di essere a conoscenza della disponibilità del finanziamento, ha confermato l’intenzione dell’amministrazione di attivare le procedure per attingere al fondo e garantire un servizio ulteriore ai cittadini.