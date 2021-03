Economia



Confartigianato raccoglie il grido di rabbia degli artigiani

lunedì, 29 marzo 2021, 19:57

di francesca vatteroni

E' un grido di rabbia quello degli artigiani raccolto da Confartigianato con il progetto "Nelle mani giuste". Mettetevi "Nelle mani giuste", chiedono infatti Confartigianato e l'amministrazione comunale rivolgendosi ai cittadini fruitori del cosiddetto settore del benessere. Fondamentalmente: parrucchieri, estetisti e tatuatori, una realtà che nella nostra provincia conta 524 aziende.

Il problema è sempre esistito ma dopo il primo lockdown le cose sono precipitate: per questo motivo Confartigianato ha adottato una iniziativa che vuole essere "social" come spiega Gabriele Mascardi direttore di Confartigianato. L'associazione ha ideato con "Nelle mani giuste" un progetto in cui sono gli stessi artigiani a metterci letteralmente la faccia: proprio sopra le locandine che gireranno per i social con cui si chiederà di boicottare il mercato nero, colpevole di mangiarsi ben il 30% del fatturato. Numeri che spingono Mascardi a parlare di vera e propria piaga.

"E' una campagna di sensibilizzazione contro l'abusivismo nel settore del benessere-spiega il direttore di Confartigianato- Si tratta di un settore che ha sofferto molto con la chiusura dell'anno scorso anche se doveva fare i conti con l'abusivismo da prima. Ma con il lockdown e le attività chiuse, molti si sono rivolti a chi lavora a casa e poi, toccando con mano il risparmio ha imparato a rivolgersi sempre a chi lavora in questo modo".

Mascardi parla di concorrenza sleale pazzesca, di evasione fiscale e di salute in pericolo per il consumatore.

"Vogliamo dire al consumatore-continua a spiegare Mascardi- rivolgiti a chi lavora nella legalità, non andare al mercato nero dell'abusivismo".

Il problema impensierisce molto, anche perché le contromisure incontrano dei limiti giuridici: non è possibile entrare in un'abitazione privata senza un regolare mandato adottato dal giudice che deve farlo sulla base di elementi probatori precisi. "Di fatto il mercato nero dell'abusivismo ci sta mettendo in croce, oltre ad aggiungersi ai problemi legati alla pandemia-ammette Gabriele Mascardi-per questo abbiamo raccolto questo grido di rabbia".

Un progetto a cui l'assessore Giovanni Macchiarini, assieme all'Amministrazione, ha creduto sin dall'inizio: "L'altra settimana con una delibera di Giunta abbiamo patrocinato il progetto-fa il punto Macchiarini- perché si tratta di legalità e perché ci sono motivi legati alle regole igieniche della sicurezza volte a impedire il diffondersi del Coronavirus e poi c'è una questione di salute in generale, dato che un professionista usa prodotti igienizzanti, sanificati e prodotti chimici di qualità. L'obiettivo-ha concluso l'assessore-è sensibilizzare l'opinione pubblica perché si convinca a non usare questi canali, considerato che è molto difficile smascherarli accedendo nelle abitazioni private dove praticano l'attività abusiva. Si tratta di un comparto che tocca migliaia di persone tra imprenditori e dipendenti: era importante restare a fianco di Confartigianato in questa iniziativa"