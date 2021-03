Economia



Confartigianato Trasporti: "Camionisti e Ncc tra le categorie da vaccinare subito"

lunedì, 1 marzo 2021, 14:56

Dopo che saranno vaccinati gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale delle RSA e gli anziani, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità, Confartigianato Trasporti Massa Carrara chiede vengano vaccinati tra le categorie prioritarie autotrasportatori, noleggi con conducente, corrieri, taxi, trasporti marittimi, per il ruolo fondamentale che ricoprono e ricopriranno anche nelle fasi di distribuzione e somministrazione dello stesso vaccino.

Per questo motivo Confartigianato Trasporti Massa Carrara, nelle persone del presidente provinciale autotrasportatori Confartigianato Cesare Pilli e del presidente del Gruppo NCC (Noleggio Con Conducente) Giovanni Magrini, ha scritto al Presidente della Regione Toscana, Enrico Giani per chiedere di farsi portavoce della richiesta con il Ministro Speranza, quando verrà stilato il prossimo elenco dei destinatari prioritari per la somministrazione del vaccino, fatto salvo ovviamente il principio di volontarietà.

Da marzo ad oggi gli autotrasportatori, i magazzinieri, i dipendenti delle imprese di trasporto, i noleggi con conducente, i taxi, e trasporti marittimi hanno garantito, fin dall’inizio della pandemia, l’arrivo a destinazione delle merci, a cominciare dai farmaci e dai generi di prima necessità e il trasporto in sicurezza di anziani, disabili e cittadini. È grazie a loro se abbiamo continuato a fare la spesa, se le farmacie e gli ospedali hanno prestato le cure a chi ne aveva bisogno, se sotto l’albero sono arrivati i regali per i nostri cari, se gli anziani sono stati accompagnati alle visite mediche, se tanti operatori sono stati accompagnati da una regione all’altra nelle proprie residenze.

Confartigianato sostiene a livello nazionale e locale questa istanza perché queste tipologie di lavoratori del trasporto merci e persone, operano a contatto tra loro nei porti, nei magazzini e con il pubblico, e spesso si trovano a viaggiare fra diverse regioni d’Italia e fra l’Italia e l’estero.