Economia



Corsi d’acqua e ambiente: l’iniziativa del Consorzio per sensibilizzare i giovani

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:51

“Caro fiume parlami di te: delle tue acque, dei tuoi pesci, dei tuoi fiori”. E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord rivolge anche quest’anno alle ragazze e ai ragazzi delle scuole con un progetto di educazione ambientale, che chiama a raccolta tutte le classi delle medie e delle superiori del comprensorio. L’iniziativa vede ogni anno partecipare 60/70 classi e, dalla sua prima edizione nel 2014, sono ormai diverse le migliaia di ragazzi delle scuole dell'appennino pistoiese, delle pianure del Bientina, delle coste della Versilia e dell’area apuana, delle pianure lucchesi e della valle del Serchio sino a quelle della Lunigiana ad averne preso parte. Tante scuole di tante realtà diverse i cui giovani studenti hanno potuto approfondire questi temi, avvicinarsi alla natura con più consapevolezza e, per questo, accrescere la propria sensibilità verso i corsi d’acqua e gli habitat del loro territorio.

Facendosi coadiuvare anche dagli esperti del Consorzio – disponibili per lezioni online, consegna di cartine, materiali e di quanto altro necessario – le classi anche quest’anno sono chiamate a preparare elaborati sui corsi d’acqua e laghi del proprio territorio, utilizzando qualsiasi tipo di linguaggio, anche il più originale: testi, video, disegni, ricerche, canzoni, racconti di storie e leggende legate ai fiumi e ai laghi per raccontare un fiume, un corso d'acqua, un lago, un elemento naturale della propria zona; per sottolineare in particolare le peculiarità in termini di specie ittiche che lo abitano, di flora e di fauna, di eventuali storie e racconti che lo riguardano oltreché, se conosciute, delle attività del Consorzio che vi vengono svolte.

Gli elaborati saranno poi valutati da una commissione, e i più significativi (uno delle medie e uno delle superiori per ciascuna area del comprensorio) saranno premiati con un contributo di mille euro. Infine, se l’emergenza sanitaria lo permetterà, gli alunni potranno partecipare alla manifestazione del Consorzio “ll sabato dell’ambiente”: la pulizia partecipata degli alvei da rifiuti e plastiche che l’Ente consortile organizza, con numerose associazioni, ogni ultimo sabato del mese. Da sempre, infatti, il Consorzio Toscana Nord crede nell’educazione ambientale collaborando fattivamente con le scuole in diversi progetti ai quali partecipa come ad esempio in quello dei contratti di fiume e di lago. L’iniziativa inoltre confluirà, anche quest’anno, al momento della sua conclusione a fine primavera, nella settimana della bonifica promossa da ANBI nazionale per la promozione e conoscenza di tutti i Consorzi di bonifica d'Italia.

“Il progetto si pone un obiettivo per noi strategico – spiega infatti il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – avvicinare le scuole al territorio, attraverso la creazione di un vero e proprio legame di “adozione” tra i ragazzi e il corso d’acqua studiato”. E’ un’esigenza, questa, che in un periodo così difficile per tutti, e ancora di più per gli studenti, reputiamo, se possibile, ancora più importante anche se restiamo convinti che la modalità online, per quanto indispensabile in questa fase, non potrà mai sostituire le meravigliose sensazioni del contatto delle mani con l'acqua fresca dei fiumi, del calore del sole durante le passeggiate lungo gli argini, del profumo dei fiori; sensazioni queste che ci auguriamo tutti di poter presto di nuovo condividere in piena serenità”.

Per aderire al progetto (le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo), o per ricevere maggiori informazioni, si può inviare una mail a didattica@cbtoscananord.it. Il regolamento del concorso è a disposizione sul sito dell’Ente, www.cbtoscananord.it