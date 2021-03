Economia



E’ possibile effettuare l'iscrizione ai servizi di refezione e trasporto per l'anno scolastico 2021/2022

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:38

Il Comune di Carrara informa che da venerdì 26 marzo sarà attiva l’iscrizione on-line ai servizi di refezione e trasporto per l’anno scolastico 2021/22.

Entro il prossimo 30 giugno, il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, può accedere al Portale Web Genitori “Spazio Scuola” (https://www.schoolesuite.it/default1/carrara), con le proprie credenziali se già registrato, o registrandosi se al primo accesso, quindi cliccando su “Iscrizioni on-line” procedere alla richiesta dei singoli servizi, seguendo la successione di schermate e inserendo i dati richiesti.

Con riferimento al trasporto scolastico, le istanze di iscrizione pervenute saranno prese in considerazione e istruite in base ai criteri e alle priorità previste dalla Deliberazione di Giunta n. 64 dello scorso11 marzo.

L’organizzazione dei servizi di trasporto e mensa, nonché le modalità di ammissione agli stessi e le relative priorità, potranno essere commisurate alle prescrizioni e linee guida eventualmente adottate dalle Autorità governative e sanitarie, nonché dalle Istituzioni scolastiche, ai fini della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso della procedura di iscrizione al servizio di refezione o trasporto è possibile anche compilare il modulo on-line nella parte dedicata al calcolo della tariffa personalizzata per l’intero anno scolastico 2021/2022, inserendo i dati richiesti nell’avviso, sulla base dell’Attestazione ISEE per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Successivamente al 30 giugno 2021, non sarà più possibile avere accesso alla procedura on-line di iscrizione al servizio di refezione e trasporto scolastico. Gli utenti che avranno effettuato la richiesta di iscrizione ai servizi nel termine previsto, ma non avranno inserito l’attestazione ISEE, la potranno presentare con la seguente modalità: tramite PEC, anche da casella email ordinaria, allegando l’attestazione ISEE e copia di un documento valido di identità del dichiarante, all’indirizzo di posta elettronica comune.carrara@postecert.it specificando nell’oggetto “assegnazione tariffa servizi scolastici 2021/2022” e indicando il nome del minore. La tariffa agevolata per il servizio mensa sarà assegnata con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento dell’ISEE. Per il solo servizio di trasporto scolastico la presentazione dell’ISEE avrà valore retroattivo, esclusivamente se effettuata entro il 31 ottobre 2021.

Per informazioni e assistenza nella compilazione del modulo on-line, è possibile contattare il personale degli Uffici preposti del Settore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 ai seguenti numeri 0585 / 641 424, 239, 457 (Entrate servizi scolastici); 0585 / 641 455, 454, 467 (Servizi scolastici), oppure scrivendo una mail a iscrizione.servizi@comune.carrara.ms.it

L’avviso è scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it