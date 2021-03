Economia



Edilizia: 170 chiusure tra imprese under 50

sabato, 20 marzo 2021, 08:37

Un bonus da 600 euro una tantum per favorire l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale nel settore dell'edilizia. Il bonus, alimentato dal Fondo Incentivo Occupazione, sarà riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile Regionale. L'incentivo si applica alle assunzioni con contratto subordinato a tempo pieno ed indeterminato. A renderlo noto è Cna che mette a disposizione i suoi uffici per guidare le imprese del settore costruzioni. Per saperne di più basta andare sul sito www.cert.toscana.it nell'area notizie.

I giovani sono la categoria più "colpita" dal lungo periodo pandemico secondo l'ultimo rapporto elaborato dall'Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio da Massa Carrara. Da gennaio a settembre 2020 le persone artigiane attive, ovvero i titolari di impresa, sono complessivamente diminuiti ma a pagare il prezzo più alto sono gli under 50 con 170 unità in meno. Tra lo stesso periodo del 2019 ed il 2020 il numero di artigiani si è ridotto di 81 unità passando da 6.508 a 6.427. Le imprese con titolari tra i 18 ed i 49 anni sono quelle che hanno sofferto (e chiuso) di più. A soffrire di più è stato proprio il comparto delle costruzioni (14,4%) seguito dalle lavorazioni edili (-8,8%) e dall'impiantistica (-6%). "Il settore – spiega Stefano Gatti, presidente di Cna Costruzioni - ha subito un rallentamento da un lato a causa della pandemia e dall'altro per effetto della grande attese del superbonus al 110%. Il superbonus avrà sicuramente un ruolo chiave nel rilancio della filiera delle costruzioni con benefici su ambiente ed economia. Da qui la nostra richiesta al Governo di prorogare gli incentivi per la riqualificazione energetica fino al 2023. E' una misura chiave nello sviluppo del paese per i prossimi anni".

Tornando al bonus per Cna la strada per favorire l'occupazione dei giovani è quella degli "incentivi e della formazione": "il meccanismo di questo bonus – spiega ancora Gatti – è molto semplice. Basta trasmettere al Cert, che è la nostra cassa edile di riferimento, entro 30 giorni dalla data di assunzione dei lavoratori e tramite P.E.C. la richiesta con i moduli prestabiliti. Successivamente la Cert provvederà, entro il 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ciascun anno, a stilare la graduatoria semestrale e riconoscere i bonus alle imprese che rientrano nei requisiti indicati".