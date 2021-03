Economia



Insieme: "Perché non erogare i buoni spesa in questa settimana pre-pasquale?"

martedì, 30 marzo 2021, 10:32

Perché non erogare i buoni spesa in questa settimana pre-pasquale? Lo chiede l’associazione Insieme, invitando il sindaco Persiani e la sua amministrazione a valutare questa possibilità.



“Tante persone si sono rivolte alla nostra associazione – si legge nel comunicato di Insieme - per chiedere notizie sui buoni spesa che il governo ha inserito tra le misure di sostegno economico a supporto delle famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia. Non è certo una novità, visto i precedenti, ma il rinnovo di questo incentivo è sicuramente una buona notizia, un’occasione che tante famiglie aspettano” Famiglie che chiedono di erogarli in questa settimana di Pasqua, consentendo a chi è in serie difficoltà di poter fare le spese necessarie per trascorrere una Pasqua più serena”. I buoni spesa messi a disposizione dai comuni hanno già aiutato milioni di famiglie ad acquistare generi alimentari, a partire da marzo 2020 quando sono stati stanziati fondi di solidarietà gestibili in autonomia dalle regioni e dai servizi sociali di ambito territoriale.



Questo nuovo incentivo va a finanziare l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità nei negozi che aderiscono all’iniziativa: “Un’occasione preziosa – prosegue Insieme – che tante famiglie sperano di poterne usufruire prima possibile, in questa settimana pre-pasquale”.