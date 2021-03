Economia



“Intollerabile e pericolosa”: così viene descritta la situazione negli uffici postali

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:25

“Intollerabile e pericolosa”: così viene descritta la situazione negli uffici postali. Lo rende noto il segretario generale Paolo Lippi che tiene a sottolineare come la mancanza di personale comporti un sovraffollamento all’interno delle sedi.

“Spesso gli operatori postali subiscono intemperanze da parte di alcuni clienti, non di rado anche offese, intimidazioni e aggressioni verbali e nessun controllo è previsto agli ingressi degli uffici. Abbiamo chiesto più volte un presidio apposito con apposito personale o guardie giurate ma questo viene fornito solo di rado - commenta - Viene chiesto a direttori e operatori di gestire gli ingressi, ma in una situazione di carenza di personale questo diventa molto difficoltoso e oltretutto espone i nostri lavoratori a rischi che non sono compresi nelle loro mansioni”.

La gestione delle misure di sicurezza anti covid, dunque, sembra essere critica: “La mancanza di un adeguato presidio agli ingressi si fa sentire anche per il rispetto delle forme di prevenzione legate all'utilizzo della mascherina da parte dei clienti e della misurazione della temperatura prima di recarsi allo sportello. Soltanto da poco sono stati installati in tutti gli uffici postali i termoscanner a disposizione della clientela, ma nessuno può controllare in modo specifico il loro utilizzo corretto da parte di ogni cliente - continua Lippi - Da soli non riusciamo e nella stessa situazione sono anche i portalettere, spesso in difficoltà per gestire la consegna di oggetti a firma su giri sempre più lunghi, aggravati dalla necessità di dover ricordare troppe volte al cliente l'obbligo di mascherina nel momento della firma, visto che la legge non ha rinnovato la possibilità di immettere direttamente in cassetta le raccomandate. Non solo, il piano vaccinale predisposto per i dipendenti sembra non essere proprio andato a buon fine”.