La situazione economica e politica internazionale dopo la pandemia: incontro con Alessandro Volpi

venerdì, 12 marzo 2021, 16:17

Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’emergenza Covid rappresenta un’occasione per razionalizzare e potenziare l’attività di ricezione e trattamento delle richieste e delle segnalazioni che arrivano dagli utenti: garantendo, oltre all’efficacia dell’azione, pure la completa sicurezza per tutte le persone (sia i consorziati, sia i lavoratori) coinvolte nel processo

giovedì, 11 marzo 2021, 15:53

Dopo la pronuncia del Tar di Firenze che ha accolto il ricorso dell'Agcom-Antitrust contro l'estensione delle concessioni balneari al 2033 disposta dal comune di Piombino, Confartigianato Massa Carrara è molto preoccupata

giovedì, 11 marzo 2021, 13:22

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:32

Mai così tanti poveri. Sono 6 mila le famiglie che vivono al di sotto della povertà nella provincia di Massa Carrara. La stima è di Coldiretti che in queste settimane sta portando avanti molte iniziative a sostegno delle fasce più in difficoltà che a causa del Covid hanno visto peggiorare...

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:29

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:51

E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord rivolge anche quest’anno alle ragazze e ai ragazzi delle scuole con un progetto di educazione ambientale, che chiama a raccolta tutte le classi delle medie e delle superiori del comprensorio