Economia



La Soroptimist Club di Apuania e la famiglia Giannotti donano quattro poltrone al day hospital oncologico di Carrara in memoria di Barbara Giannotti Ciaponi

lunedì, 15 marzo 2021, 18:31

La famiglia Giannotti e Soroptimist donano quattro poltrone per Oncologia Dh Carrara. Importante donazione ad Oncologia Dh Carrara: quattro poltrone per infusione dei farmaci sono state donate dalla famiglia Giannotti e da Soroptimist Club di Apuania, in memoria di Barbara Giannotti Ciaponi che faceva parte dell'associazione.

Alla cerimonia erano presenti i famigliari, Giovanna Bernardini, ex assessore alla cultura di Carrara e presidente del club Soroptimist Club di Apuania, Andrea Mambrini, primario del reparto di oncologia, Roberta Crudeli, responsabile infermieristica del reparto e il sindaco di Carrara De Pasquale.

La cerimonia è stata molto intensa, culminata con il ricordo commosso del marito di Barbara, Giuseppe Giannotti, presente con i figli Claudia e Nicola ed il nipote Matteo Sarzanini, felice di donare in nome della moglie, ad un reparto di cui ha esaltato la qualità dei servizi, non solo per tenere in vita, ma anche per migliorare la qualità della vita di chi soffre durante le terapie, con momenti di musica e bellezza anche in situazioni di gravi preoccupazioni.

Si è unita alle parole di Giannotti Giovanna Bernardini, la quale ha sottolineato il valore dell'associazione che presiede nella valorizzazione dei talenti femminili e ha ringraziato il club per il suo operato:inoltre, ha voluto valorizzare il dono come valore, soprattutto in questo periodo che tutti stiamo attraversando, importante per fortificare i rapporti umani, messi alla prova dal distanziamento.

Una notizia importante per il reparto, è l'inizio della campagna vaccinale per chi sta seguendo la terapia : stanno per partire le prime 65 dosi e presto verrà coperto tutto il fabbisogno. Mambrini, ha poi reso noto i dati delle terapie: 6 mila 500 preparazioni somministrate nel 2020, con una attività che non si è mai fermata, anche durante il lockdown, e, purtroppo, con un lieve aumento delle diagnosi di tumore.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco, che ha voluto portare l'abbraccio della comunità cittadina verso la famiglia e in generale, tutti i malati.Le quattro poltrone arancioni, comodissime e dotate di ogni confort, sostituiranno gradualmente quelle obsolete: dietro ciascuna di loro, una targhetta che ricorda Barbara, scomparsa prematuramente e vicina a chiunque si siederà per affrontare la propria battaglia.

Donatella Beneventi