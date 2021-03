Nuovo contratto e accordo integrativo aziendale Master srl

Altri articoli in Economia

martedì, 2 marzo 2021, 14:27

Al via mercoledì 3 marzo la distribuzione delle tessere per l'accesso ai cassonetti intelligenti in arrivo a Carrara centro. Con una lettera inviata a domicilio, gli utenti sono stati convocati presso l'Info Point di Carrara in viale Stazione, località San Martino, dove – muniti di documento – nel giorno e...

lunedì, 1 marzo 2021, 14:56

Per questo motivo Confartigianato Trasporti Massa Carrara, nelle persone del presidente provinciale autotrasportatori Confartigianato Cesare Pilli e del presidente del Gruppo NCC (Noleggio Con Conducente) Giovanni Magrini, ha scritto al Presidente della Regione Toscana

sabato, 27 febbraio 2021, 12:38

È questo il tema del concorso indetto dall' associazione Chiama Carrara e dallo staff organizzativo della CarrozzAbile per il 2021, perché il perdurare della pandemia impedisce la realizzazione della prossima edizione dell'evento

sabato, 27 febbraio 2021, 09:42

Ajaccio è una città francese di oltre 70 000 abitanti ed è la principale città della Corsica, oltre ad essere il capoluogo della regione Corsica e del dipartimento della Corsica del Sud. Inoltre è anche un importante porto posizionato sulla costa occidentale dell’isola

venerdì, 26 febbraio 2021, 17:24

Classe 1965, nato e cresciuto a Carrara, dal 1985 è amministratore della Santucci Group, azienda legata al territorio di Massa Carrara e rivolta soprattutto all'export. Da oggi prende il posto di Andrea Rossi

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:44

Gli autisti Ncc siano tra le prime categorie ad essere vaccinate nella Fase 2. A chiederlo è Azione Ncc, che rappresenta piccole e microimprese attive nel servizio di trasporto con conducente