Economia



Protocollo di intesa Confartigianato-Endas: "Servizi ai cittadini apuani e progetti nel sociale"

giovedì, 18 marzo 2021, 13:04

Confartigianato è sempre più attenta al sociale e al territorio apuano. Proprio in questi giorni ha infatti siglato una nuova convenzione con Endas, la più grande realtà del settore in provincia, per collaborare su più fronti: dai servizi ai cittadini alla creazione di progetti con cui intercettare risorse nazionali ed europee.



A darne notizia il direttore provinciale dell'associazione di categoria, Gabriele Mascardi: "In vista della prossima campagna fiscale abbiamo siglato un protocollo di intesa con il presidente del comitato provinciale di Endas, Vittorio Benedetti, che è anche presidente della cooperativa sociale Tat. Collaboreremo con loro per la prossima campagna fiscale 730 e per tutti i servizi dell'area persone patronato. Ma non solo – prosegue Mascardi -, assieme a loro parteciperemo, come comitato Ancos, ai vari bandi, nazionali ed europei, che stanziano risorse sul settore sociale, così come sul servizio civile e tutte le attività che interessano i circoli, in particolar modo per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro ed in materia di igiene alimentare. In questo modo vogliamo anche confermare il valore sociale ed economico dei circoli ricreativi e culturali, un settore estremamente importante per la provincia apuana e in particolare per la Lunigiana dove rappresentano un presidio essenziale in tutti i borghi che costellano il territorio. Realtà messe a durissima prova dall'emergenza sanitaria senza neppure ricevere i giusti aiuti o sostegni dal governo italiano: sono stati costretti a chiudere, i proprietari sono in gravissima difficoltà economica ed è venuto a mancare un elemento essenziale nel collante sociale delle nostre comunità. Ci siamo schierati sin da subito a fianco della loro battaglia".



Endas e la cooperativa Tat (diretta emanazione del comitato provinciale) sono una realtà consolidata a Massa Carrara, con un'attività estremamente importante appunto in Lunigiana. "Conta ben 15mila associati su 150 circoli in provincia – ricorda il direttore di Confartigianato – e offre un servizio essenziale per la comunità locale. Il protocollo di intesa vuole così far collaborare le nostre due realtà in maniera sinergica per creare valore aggiunto alle nostre attività: proprio per questo, a breve, partirà una campagna informativa capillare, rivolta a tutti i circoli Endas della provincia, con la quale saranno illustrati tutti i servizi e le opportunità che il patronato Inapa e il Caaf di Confartigianato saranno in grado di offrire – conclude Mascardi -. Infine gli uffici lavoreranno fianco a fianco su tanti altri fronti. Creazione di progetti nazionali e europei per i giovani, il servizio civile, la formazione obbligatoria e tanto altro ancora".