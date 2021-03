Economia



"Uffizi Diffusi", perplessità di Italia Nostra Carrara

domenica, 21 marzo 2021, 17:34

Il gruppo Italia Nostra di Carrara si dice preoccupato riguardo il progetto "Uffizi Diffusi" proposto nel Museo del Marmo. I rappresentanti si rivolgono direttamente al primo cittadino invitandolo a soffermarsi prima di agire.

"Ci auguriamo voglia considerare le nostre preoccupazioni. Da quanto ci è dato capire, il progetto si presenta come un'operazione complessa che richiede approfondimenti anche in merito a i costi, ai provvedimenti di organizzazione, di tutela, di assicurazioni, di responsabilità, di congruità dei materiali assegnabili alle diverse sedi individuate - spiegano - Perché, prima di occuparsi dei materiali custoditi nei magazzini degli Uffizi non rivolge la sua attenzione ai magazzini comunali che competono solo a lei. A Carrara si scava marmo "da millenni" e allora, visiti il Museo del Marmo e prenda atto che Carrara si pregia di una collezione di semilavorati d'epoca romana unica in Italia e in Europa".

Continuano poi descrivendo il museo in questione: "In occasione della visita si soffermi anche sul salone dedicato all'arte scultorea del Duomo di Carrara e vedrà che è stato ridotto a caotico magazzino di roba varia e sottratto al percorso museale, peraltro non diversamente da quanto accaduto alla sezione dedicata all'artigianato e a quella relativa al restauro del marmo - proseguono nella lettera - L'eliminazione di ben tre sezioni dedicate all'artigianato artistico fu decisa, anni fa, allo scopo di ospitare alcune mostre temporanee, organizzate dall'attuale assessore alla cultura nell'ambito della sua attività privata. Nella sua lettera agli Uffizi sposa con orgoglio il progetto del nuovo Museo del Marmo, spingendosi perfino a fissarne l'anno di inaugurazione: il 2022. Si tratta di una ecisione che dovrebbe sconcertare quanti hanno veramente a cuore i beni culturali della nostra città, la cui tutela e valorizzazione, che tocca innanzitutto a noi carraresi, richiede solo buona volontà e rispetto delle leggi".

Chia. Berna.