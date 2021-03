Economia



Vaccini in azienda per coniugare lavoro e salute: Confapi ha già raccolto numerosissime adesioni dalle aziende

martedì, 30 marzo 2021, 16:30

Grazie al progetto lanciato a livello nazionale per prima da Confapi, l’associazione della piccola e media industria, è sempre più vicina e concreta la possibilità di vaccinazione in azienda.

Confapi Toscana, ha già raccolto - e sta ancora raccogliendo - numerose adesioni da parte delle aziende che insieme ai loro Medici Competenti vogliono aderire all’iniziativa e sta predisponendo gli elenchi e le relative informazioni da comunicare per l’avvio della campagna vaccinale in azienda.

“Ci stiamo impegnando in questo progetto con tutti i mezzi di cui disponiamo”, afferma Luigi Pino, Presidente Confapi Toscana, e continua “le nostre aziende hanno bisogno di stabilità, e vaccinando i dipendenti potremo coniugare la continuità lavorativa e stabilità economica, con la sicurezza sanitaria.”

La partecipazione delle aziende è su base volontaria e sono la maggior parte ad aderire. “I vaccini” specifica il presidente Pino, “possono permettere alle aziende di continuare a lavorare in sicurezza. Non vogliamo generare privilegi o passare avanti a nessuno, né tantomeno togliere il vaccino ai più fragili. Puntiamo a creare un ambiente lavorativo protetto, per questo, diversamente da altre associazioni di categoria, vogliamo siano destinati ai soli dipendenti e non anche alle loro famiglie, il cui accesso in azienda potrebbe addirittura incrementare il rischio”.

Per chi fosse interessato, contattare Confapi Toscana al numero 050/8068165